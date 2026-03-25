[헤럴드경제=이원율 기자]25일 임시 인도 방식으로 국내로 압송된 박왕열(48)은 무표정한 얼굴로 모습을 보였다.

통상 마스크를 쓰고 고개를 푹 숙이는 범죄자와 달리 고개를 꼿꼿하게 든 모습이었다.

2016년 필리핀 바콜로시의 한 사탕수수밭에서 한국인 3명을 살해한 후 탈옥, ‘호화 수감’ 중 국내 마약 유통 등을 일삼던 박왕열은 오전 7시16분께 인천국제공항 출국장을 빠져 나왔다.

10년 만에 한국 땅에 온 그의 손에는 천에 가려진 수갑이 채워져 있었다. 회색 카디건을 걷어 올린 팔에는 문신이 보였다.

경찰과 법무부 직원 수십명에게 둘러싸인 박왕열은 ‘사탕수수밭 살인 사건 피해자나 유족에게 할 말이 없느냐’, ‘필리핀 교도소에서 호화 생활을 했는가’, ‘국내로 송환된 심경이 어떠한가’ 등 질문에 답하지 않았다.

다만 안면이 있는 듯한 취재진에게는 손가락질을 하며 “쟤는 남자도 아니야”라고 한 마디 던지는 모습이 포착됐다.

체포영장이 발부된 박왕열은 이날 민항기 아시아나 OZ708편을 타고 새벽 필리핀 클라크필드를 출발해 오전 6시34분께 인천국제공항에 도착했다.

박왕열은 국내에서 다단계 금융 사기를 벌이다 필리핀으로 도주한 후 현지에서 교민 3명을 살해, 탈옥, 국내 마약 유통 등을 일삼으며 ‘마약왕’으로 불렸다.

필리핀에서 카지노 사업을 한 박왕열은 2016년 국내에서 150억원대 유사수신범행을 벌이다 도주해온 한국인 3명에게 은신처를 제공했다.

그러다 같은 해 10월11일 필리핀 바콜로시의 한 사탕수수밭에서 이들 3명을 총기로 살해하고, 피해자들로부터 받은 카지노 투자금 7억2000만원을 빼돌렸다.

현지에서 2차례 탈옥을 벌이다 결국 살인죄 등으로 징역 60년을 선고받았으나 이후에도 ‘호화 교도소 생활’을 하며 텔레그램 등을 통해 국내에 마약을 대규모 유통하다 적발되는 등 논란을 일으켰다.

박왕열이 한때 수감됐던 뉴 빌리비드 교도소는 돈만 있으면 약과 옷, 식료품 등을 손쉽게 구할 수 있고, ‘VIP’로 여겨지며 풍족한 생활도 가능한 것으로 알려졌다.

정부가 송환 노력을 기울인 지 9년여만이자, 이재명 대통령이 이달 초 필리핀과의 정상회담에서 인도를 요청한지 약 3주 만에 박왕열의 호화 교도소 생활은 막을 내렸다.

이재명 대통령은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 박왕열의 한국 송환 소식을 다룬 기사를 링크하고 “대한국민을 해치는 자는 지구 끝까지 추적해서라도 반드시 잡는다”고 밝혔다.

또 “한필(한국-필리핀)의 우정과 정의를 위한 협력에 대해 대한민국 국민을 대표해 마르코스 필리핀 대통령님께 깊이 감사드린다”고 했다.

강유정 청와대 대변인은 브리핑을 통해 “정부는 오늘 새벽 필리핀에 수감 중인 마약왕 ‘전세계’를 국내로 송환했다”며 “해외에 숨어있는 범죄자라도 반드시 대가를 치르게 하겠다는 정부의 강력한 의지를 보여주는 일”이라고 했다.