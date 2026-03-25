전 임직원·설계사 대상 교육 민원 예방부터 사후관리까지 실천 중심 프로그램 운영

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명이 전 임직원과 보험설계사를 대상으로 ‘소비자보호 DNA 확산 교육’을 전개한다고 25일 밝혔다.

이번 교육은 금융소비자학 전문가인 차경욱 성신여대 교수의 ‘소비자보호의 중요성’ 임원 특강을 시작으로, 본사 직원 교육을 거쳐 내달까지 전국 영업현장을 순차 방문하는 방식으로 운영된다.

교육은 소비자 접점의 전 과정에서 발생할 수 있는 불완전판매와 민원 요인을 사전에 점검하고, 이를 예방하기 위한 실천 중심 프로그램으로 구성됐다. 특히 상품 권유, 설명, 계약 체결, 사후관리 등 전 과정에서 발생할 수 있는 위험을 소비자 관점에서 점검하고, ‘소비자보호 DNA’를 내재화하는 데 초점을 맞췄다.

주요 내용은 ▷소비자의 개념과 범위 이해 ▷금융소비자보호법 핵심 내용 ▷6대 판매원칙(적합성·적정성·설명의무 등) ▷주요 소비자 불만(VOC) 사례 분석 등이다. 교육에서는 보장성 보험을 저축상품처럼 설명하는 사례, 약관을 이해하기 어려운 용어로 안내하는 사례 등 주요 민원 유형을 중심으로 문제점을 분석하고 개선 방안을 도출한다.

삼성생명은 지난해 9월 사내 금융소비자의 날을 제정하고, 소비자보호 캠페인 등을 통해 소비자 중심 문화를 강화해 왔다. 이번 교육을 통해 구성원의 실천 수준을 한 단계 끌어올린다는 계획이다.

삼성생명 관계자는 “금융소비자보호법 시행 이후 소비자의 권리는 강화되고 회사의 책임은 더욱 확대되고 있다”며 “민원 예방과 소비자보호를 핵심 경쟁력으로 인식하고, 지속적인 교육과 제도 개선을 통해 소비자 중심 경영을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.