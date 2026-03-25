금융·법률·세무 등 통합 자산관리 솔루션 제공 하나카드 연계 멤버십 카드 발급 등 협업 추진

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 25일 글로벌 부동산 컨설팅사인 나이트프랭크 코리아와 초고액 자산가 대상 자산관리 서비스 강화에 나선다.

하나은행은 지난 24일 서울 을지로에 위치한 나이트프랭크 코리아 본사에서 나이트프랭크와 패밀리오피스 고객 대상 금융 자문 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 양사는 초고액 자산가의 수요에 대응하기 위해 부동산·금융·세무·법률·기업금융(IB) 등을 아우르는 통합 자산관리 솔루션 구축에 협력하기로 했다.

나이트프랭크는 125년 이상의 업력을 바탕으로 글로벌 부동산 시장에서 전문성을 축적해 온 컨설팅사로, 국내외 부동산 투자 자문과 종합 솔루션을 제공하고 있다. 특히 글로벌 자산가들의 투자 흐름을 분석한 ‘웰스 리포트(The Wealth Report)’를 매년 발간하며 시장 내 공신력을 인정받고 있다.

아울러 양사는 ▷Club1 등 특화 점포 기반 금융 서비스 ▷상속·증여 및 부동산 투자 자문 ▷가업승계 컨설팅 등 패밀리오피스 서비스 ▷문화·예술·건강 등 비금융 콘텐츠 제공 등 다양한 분야에서 협업을 확대할 계획이다.

아울러 하나증권 애널리스트가 참여하는 투자 전략 강연과 하나카드 연계 프리미엄 멤버십 카드 출시 등 그룹 관계사 간 협업을 통해 차별화된 자산관리 서비스도 선보일 예정이다.

김미숙 하나은행 중앙영업그룹 부행장은 “글로벌 부동산 시장에서 권위 있는 나이트프랭크와의 협업을 통해 부동산 투자 자문 등 한층 더 수준 높은 금융 컨설팅을 제공하게 됐다”며 “손님의 가치를 극대화 할 수 있는 전문적인 금융·비금융 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.