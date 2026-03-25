아고다, 월드투어 일정발표 후 동향 분석 중국인들 “中 투어 없으니, 한국서 즐기자”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 아미노믹스(BTS 팬덤의 소비)가 서울에 이어 고양에서도 터질 전망이다.

디지털 여행 플랫폼 아고다는 BTS(방탄소년단)의 월드투어 일정 발표 이후, 고양과 부산을 비롯한 아시아 태평양 지역 콘서트 개최지에 대한 여행 수요가 증가했다고 밝혔다.

24일 아고다 데이터에 따르면, 월드투어 일정 발표 당일 고양(4월 9일 및 11–12일 콘서트 개최) 지역 숙소 검색량은 전주 대비 약 8배 증가했다. 부산(6월 12–13일 콘서트 개최) 또한 숙소 검색량이 47% 증가하며 수요 증가세를 보였다.

이처럼 월드투어 일정 발표 이후 아시아 전역 BTS 팬들 사이에서 대한민국 공연에 대한 흥미가 확대됐다.

일본, 대만, 필리핀, 홍콩, 중국 순으로 수요가 높게 나타났다. 특히 필리핀은 고양 및 부산 숙소 검색량이 7배 이상 증가했으며, 홍콩은 145% 상승했다. 중국은 2배 이상 증가했다.

대한민국 외 아시아 태평양 지역 콘서트 개최지에 대한 대한민국 BTS 팬들의 여행 수요도 확인됐다. 말레이시아 쿠알라룸푸르가 22% 증가로 가장 높은 상승률을 기록했으며, 이어 호주 멜버른(16%), 태국 방콕(15%), 대만 가오슝(10%), 싱가포르(9%)가 상위 5위에 올랐다.

투어 일정 발표일 기준뿐 아니라, 콘서트 개최 일정 기준으로도 수요는 크게 증가했다.

고양 공연 기간 숙소 검색량은 해외 여행객 기준 약 185배 증가했으며, 일본, 필리핀, 대만, 중국, 홍콩 순으로 높은 수요가 나타났다. 같은 기간 국내 여행객의 숙소 검색량 역시 약 44배 증가하며 ‘BTS 효과’ 및 ‘아미노믹스’를 입증했다.

아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등 BTS 월드투어를 보다 손쉽게 즐길 수 있도록 각종 서비스를 제공하고 있다고 소개했다.