“연 2~3회 인상 적절”…엔/달러 120~130엔이 적정 수준

[헤럴드경제=서지연 기자] 일본은행을 이끌며 대규모 금융완화를 주도했던 구로다 하루히코 전 총재가 일본의 디플레이션 시대가 끝났다고 평가하며 정책금리 인상 필요성을 강조했다.

구로다 전 총재는 25일 니혼게이자이신문 인터뷰에서 “디플레이션 마인드가 무너진 것은 우크라이나 전쟁 시점이었다”며 “임금 상승이 2024년부터 본격화되면서 5%대 인상이 정착되고 있다”고 말했다.

그는 현재 일본 경제 상황에 대해 “1%대 성장률과 2~3% 물가 상승, 낮은 실업률이 이어지고 있다”며 “이 같은 흐름을 유지하기 위해 정책금리를 중립 수준으로 올려야 한다”고 밝혔다. 구체적으로는 0.25%포인트씩 연 2~3회 금리 인상이 필요하다고 제시했다.

재정정책에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 구로다 전 총재는 “이 시점에서 재정지출을 확대하면 인플레이션을 자극할 수 있다”며 “정부가 추가적인 조치를 취하지 않는 것이 바람직하다”고 말했다.

환율과 관련해서는 현재 수준이 과도하다는 판단을 내놨다. 그는 “150엔이나 160엔 수준은 과하다”며 “미국 경제 여건을 감안하면 120~130엔이 적정한 환율 수준”이라고 평가했다.

국제통화 체제와 관련해서는 달러 중심 구조가 당분간 유지될 것으로 전망했다. 구로다 전 총재는 “향후 10~20년간 기축통화는 달러가 유지될 것”이라면서도 “중앙은행 디지털화폐가 유일하게 변화를 가져올 수 있는 변수”라고 짚었다.

이어 “유로, 엔, 위안화 기반의 디지털화폐가 도입될 경우 달러의 독점적 지위가 일부 약화될 수 있다”고 덧붙였다. 유럽연합이 관련 준비를 앞서 추진하고 있는 점을 언급하면서도 일본은 서두를 필요는 없다는 입장을 나타냈다.