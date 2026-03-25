SMR 선도기업 美엑스에너지와 협력 강화 1000만 달러 규모 SMR 표준화 계약 완료

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨가 미국의 SMR(소형모듈원전) 선도 기업 엑스에너지(X-energy)와 1000만 달러(약150억원)규모의 ‘SMR 표준화 설계’ 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 2023년부터 추진해온 엑스에너지와의 협업 내용을 구체화한 것으로 DL이앤씨는 해당 설계를 내년 상반기까지 완료할 계획이다.

차세대 원전으로 꼽히는 SMR의 표준화는 SMR 건설의 뼈대가 되는 설계로, 발전소 내 각 설비가 어떻게 상호 연계돼 작동할지를 구체화하는 작업이다. 이번 계약은 DL이앤씨가 엑스에너지와의 전략적 파트너십을 통해 2035년까지 약 753조대로 성장할 SMR 시장을 선도해 나간다는 의미를 담고 있다.

엑스에너지는 헬륨가스를 냉각재로 사용하는 4세대 SMR 기술을 보유하고 있다. 완성된 설계는 2030년 가동될 예정인 초도호기를 시작으로 엑스에너지의 후속 프로젝트 전반에 적용될 예정이다. 현재 엑스에너지는 미국 텍사스주와 워싱턴주에서 SMR 건설을 추진 중인데 여기서 생산되는 전력은 세계 최대 클라우드 기업인 아마존웹서비스(AWS)에 공급될 예정이다.

엑스에너지는 최근 글로벌 빅테크들과 잇따라 SMR 협력을 확대하고 있다. 2024년엔 아마존의 투자와 협력을 바탕으로 5GW(기가와트) 규모의 SMR 도입을 추진하고 지난해엔 영국 에너지 기업 센트리카와 6GW 규모의 원전 개발을 위한 공동 개발 협약을 체결했다.

DL이앤씨는 발전소와 화학 공장 같은 플랜트 분야에서 쌓은 설계 기술과 시공 경험을 바탕으로 SMR의 빠른 표준화와 모듈화를 추진할 계획이다. SMR은 기본 구조와 설비가 발전소와 유사한데 DL이앤씨는 지금까지 전 세계 19개국에서 총 51.5GW 규모의 발전 플랜트를 시공하며 경쟁력을 입증해 왔다.

DL이앤씨는 DL에너지 등 계열사와의 시너지 창출에도 초점을 맞추고 있다. DL그룹의 민자발전 계열사인 DL에너지가 SMR 프로젝트 개발과 투자를 맡으면 DL이앤씨는 설계·조달·시공(EPC)을 수행하고 이후 발전과 운영은 DL에너지가 담당하는 방식이 거론된다. 이번 계약을 계기로 DL이앤씨는 직접 사업을 개발하는 디벨로퍼로 역할을 확대하며 그룹 차원의 에너지 밸류체인 구축에도 속도를 낼 계획이다.

유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “이번 사업은 표준화된 SMR을 개발·설계하는 고도화된 사업 모델”이라며 “엑스에너지 사업의 핵심 파트너로서 향후 4세대 글로벌 SMR 시장을 선도하며 에너지 밸류체인을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.