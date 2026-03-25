메타와 공동개발 ‘AGI CPU’ 첫 공급 오픈AI·SKT 등 고객 확보…데이터센터 공략 본격화 인텔·AMD 겨냥 정면승부…CPU 시장 판도 변화 신호

[헤럴드경제=서지연 기자] 반도체 설계자산(IP) 중심 사업을 이어온 영국 Arm이 창사 이후 처음으로 자체 칩 판매에 나서며 사업 구조 전환에 나섰다. 인공지능(AI) 데이터센터 시장을 겨냥해 CPU까지 직접 공급하면서 기존 인텔·AMD 중심의 시장 구도에도 변화가 예상된다.

Arm은 24일(현지시간) AI 데이터센터용 중앙처리장치(CPU) ‘Arm AGI CPU’를 출시한다고 밝혔다. 이번 제품은 AI 에이전트 인프라에 최적화된 CPU로, 기존 x86 기반 플랫폼 대비 랙당 2배 이상의 성능을 낼 수 있다고 회사 측은 설명했다.

이 칩은 대만 TSMC의 3나노미터 공정으로 생산되며, 300와트 전력 범위 내에서 최대 136개 코어가 작동하도록 설계됐다. 대규모 연산이 필요한 AI 데이터센터 환경에서 에너지 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.

제품명에 포함된 ‘AGI’는 일반적으로 범용인공지능을 의미하는 만큼, Arm이 AI가 스스로 판단하고 행동하는 ‘에이전트형 AI’ 시대의 핵심 인프라를 선점하겠다는 전략이 반영된 것으로 풀이된다.

르네 하스 Arm 최고경영자는 “오늘은 Arm 연산 플랫폼의 다음 단계이자 회사에 있어 결정적인 순간”이라며 “고성능·저전력 컴퓨팅 기반 위에서 파트너들이 더 다양한 선택지를 활용할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

Arm은 1990년 설립 이후 애플, 엔비디아, 퀄컴, 아마존 등 고객사에 칩 설계 기반을 제공하고 라이선스 수수료와 로열티를 받는 사업 모델을 유지해왔다. 그러나 AI 수요 급증으로 반도체 가격이 상승하는 이른바 ‘칩플레이션’ 환경에서 수익 구조 다변화를 위해 직접 칩 공급에 나선 것으로 해석된다.

첫 고객은 메타다. 메타는 이번 CPU 공동 개발에도 참여했으며, 자사 AI 반도체 ‘메타 훈련·추론 가속기’와 함께 해당 CPU를 데이터센터에 적용할 계획이다. Arm은 이외에도 오픈AI, 세레브라스, 클라우드플레어 등이 도입을 검토 중이며, 국내에서는 SK텔레콤도 고객사로 거론됐다고 밝혔다.

업계에서는 Arm의 전략 변화가 데이터센터 시장에 적지 않은 영향을 줄 것으로 보고 있다. Arm 기반 CPU가 확산될 경우 공급망 다변화 측면에서는 긍정적이지만, 기존 x86 아키텍처 중심의 인텔과 AMD에는 경쟁 심화 요인이 될 수 있다는 분석이다.

AI 기술이 고도화되면서 GPU뿐 아니라 데이터 흐름을 제어하는 CPU의 역할도 다시 주목받고 있다. 엔비디아 역시 최근 개발자회의에서 자체 CPU 기반 서버 구성을 공개하며 시장 확대에 나선 상황이다.