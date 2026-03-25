송파구, 축제 5일→ 9일로 연장…방문객 분산 및 여유로운 관람 최정상 공연 라인업, 매일 열리는 버스킹 등 다채로운 문화공연 호수 전역이 전시관…호수 배경으로 벚꽃 감상, 서울 유일

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구가 오는 4월 3일부터 11일까지 봄꽃 명소인 석촌호수에서 ‘2026 호수벚꽃축제’를 개최한다.

구는 벚꽃이 만개하는 시기에 맞춰 축제 기간을 지난해 5일에서 올해 9일로 대폭 늘렸다. 방문객이 인파에 쫓기지 않고 봄의 낭만을 온전히 즐기도록 넉넉한 시간을 마련한 것이다. 특히 구는 이번 축제를 단순히 꽃을 관람하는 행사를 넘어, 호수 전체를 하나의 거대한 야외공연장이자 전시장으로 꾸며 방문객에게 수준 높은 문화예술 경험을 선사한다.

벚꽃과 함께 흐르는 고품격 문화공연

축제 첫날인 3일 오후 6시에는 ‘벚꽃맞이’가 동호 수변무대에서 펼쳐진다. 스윙재즈 그룹 ‘더 블리스’ 식전 공연에 이어 ‘움직이는 배우들’, ‘어드벤스드 스타일’ 무대가 열기를 더하고, 국내 최정상 보컬리스트 ‘거미’가 개막의 밤을 화려하게 연다.

4일부터 10일에는 같은 무대가 버스킹 공연장으로 변한다. 송파구립예술단체와 실력파 청년 예술인들, 한국예술종합학교의 수준 높은 콘서트가 매일 오후 이어진다. ‘석촌호수 아뜰리에’에서는 실내 소풍처럼 즐기는 버스킹 ‘봄이왔송’이 마련된다.

축제 마지막 날인 4월 11일 저녁 6시에는 9일간의 대장정을 마무리하는 <벚꽃만개 콘서트>가 다시 동호 수변무대에서 열린다. ‘라쁘띠 프랑스 콰르텟’ 재즈공연을 시작으로 팝페라 그룹 ‘아띠클래식’의 선율과 아이돌 ‘앳하트’의 무대, 밴드 ‘데이브레이크’의 에너지가 더해져 내년 봄 재회를 약속하며 축제 대미를 장식할 예정이다.

석촌호수 전역이 ‘지붕 없는 미술관’

올해 축제 하이라이트는 석촌호수 곳곳에서 만나는 입체적인 예술 경험이다. 구립미술관 ‘더 갤러리 호수’에서는 김주환, 홍범 조각가의 설치미술전 ‘틈을 걷다’가 열리며, ‘문화실험공간 호수’에서는 청년 예술인 4인이 재해석한 봄의 풍경 전시가 방문객을 맞이한다. 송파의 새로운 랜드마크 ‘더 스피어’에서는 벚꽃으로 물든 호수의 봄을 미디어아트로 만날 수 있고, 잠실호수교 하부 ‘호수교 갤러리’에서는 32m 초대형 화면에 따뜻한 메시지를 전하는 ‘응원의 벽’을 상시 운영한다. 5일 서울놀이마당에서는 모델 200여 명이 참여하는 ‘2026.호수벚꽃축제 패션위크’가 찾아온다.

이 밖에도 가족 단위 방문객을 위한 버블쇼, 서커스, 마술 공연으로 구성된 ‘벚꽃극장’, 시인들이 위로 메시지를 전하는 ‘시(詩)약국’ 부스, 프리마켓과 푸드트럭 등도 준비돼 축제에 즐거움을 더한다.

서울 유일의 ‘호수 배경 벚꽃’...밤에도 빛나는 환상적인 야경

석촌호수는 서울에서 호수를 배경으로 벚꽃을 감상할 수 있는 유일한 장소이다. 구는 산책로 모든 구간(2.5km)에 경관조명을 설치해 꽃 빛 터널을 연출한다. 호수 입구에 화려한 ‘벚꽃 게이트’를 설치하고, 산책로 곳곳에 감성 포토존을 조성해 특별한 추억을 선물한다. 수백 개 투광등이 만드는 신비로운 야경은 시민들에게 봄밤의 정취를 전할 예정이다.

구는 공식 행사가 종료된 다음 날인 4월 12일까지 안전 인력을 배치해 방문객 안전을 빈틈없이 책임질 계획이다.

송파구 관계자는 “방문객 누구나 서두르지 않고 봄의 정취를 오롯이 만끽할 수 있게 올해는 축제 기간을 9일로 늘렸다”며 “벚꽃과 호수, 수준 높은 예술이 어우러진 송파구에서 잊지 못할 봄날을 보내시길 바란다”고 전했다.