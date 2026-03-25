[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 신녕면 출신 이정호씨가 1960년대 영천의 생활상을 담은 사진 70점을 기증했다고 25일 밝혔다.

이번에 기증된 사진은 1968년부터 1969년까지 신녕면 신덕리 일대를 배경으로 촬영된 것으로, 당시 평화봉사단의 일원으로 입국한 미국인 선교사가 약 3년간 신덕리 농촌에 거주하며 기록한 원본이다.

이 사진들에는 기증자 가족과 선교사 사이의 특별한 인연이 담겨 있다.

당시 기증자의 부친 이명길 씨는 마을을 찾은 이방인 선교사들을 위해 자택 인근의 거처를 무상으로 흔쾌히 제공했으며 통역사조차 없던 시절 손짓과 발짓을 동원한 진심 어린 소통으로 국경을 넘는 우정을 쌓았다.

이에 선교사들은 미국으로 귀국한 뒤 고마움을 담아 직접 촬영한 사진들을 기증자 가족에게 보내왔고 가족들은 이를 60년 가까이 소중히 간직해왔다.

이씨가 기증한 사진은 당시 국내에서는 드물었던 ‘컬러 인화 사진’이라는 점에서 희소성이 큰 것으로 알려졌다.

새마을운동이 본격화되기 전 영천의 전통적 가옥 구조와 복식, 농사짓는 모습 등 당시 일상을 생생한 색채로 보여줘 학술 가치도 있다는 평가다.

이정호씨는 “집안의 소중한 추억이 담긴 사진이지만 영천의 역사를 기록하고 보존하는 데 쓰이는 것이 더 의미가 있겠다고 생각해 기증을 결심했다”고 밝혔다.

영천시는 이씨가 기증한 사진 70점을 영천시립박물관 아카이브에 등록·보존하고 향후 전시 및 교육자료로 활용할 예정이다.

영천시 관계자는 “시간의 흔적이 담긴 귀한 자료를 흔쾌히 기증해주신 숭고한 마음에 깊이 감사드린다”며 “기증해주신 사진은 앞으로 건립될 영천시립박물관의 소중한 자산으로 삼아 영천의 역사를 미래 세대에 알리는 데 적극 활용하겠다”고 말했다.