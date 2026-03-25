넷플릭스 80개국 주간 톱10·24개 1위 “K-팝 지평 넓힌 사례…글로벌 확산 노력”

[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 21일 넷플릭스를 통해 생중계된 서울 광화문 광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’의 전세계 동시 시청자가 1840만명에 달한 것으로 집계됐다.

25일 넷플릭스는 한국에서 최초 송출된 이번 생중계 이벤트가 80개국 주간 톱10, 24개 국가 주간 순위 1위에 올랐다며 이 같이 밝혔다.

안방에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’를 실시간으로 지켜본 전세계 팬들의 반응도 뜨겁다. 사회관계망서비스(SNS)에서는 “올림픽도 아닌데 서울 한 곳을 전 세계가 동시에 주목하는 것이 인상적이다”, “해외에서도 같은 시간에 같은 공연을 즐기며 현장에 함께 있는 기분이었다” 등의 반응이 이어지고 있다.

넷플릭스 관계자는 “넷플릭스는 그간 K-드라마, K-영화를 통해 한국 문화의 글로벌 확산에 함께해왔다”면서 “이번 공연은 그 역할을 방탄소년단과 함께 K-팝으로도 발걸음을 넓힌 사례로, 앞으로도 다양한 형식과 장르의 콘텐츠로 한국 콘텐츠를 전 세계에 알리기 위한 노력을 지속하겠다”고 전했다.

한편 넷플릭스는 이번 생중계 이벤트를 통해 자체 콘텐츠 전송 네트워크인 ‘오픈 커넥트’는 물론 ▷로드 밸런싱 ▷다중 인코더 자동 전환 ▷라이브 전용 인코딩 파이프라인 등 실시간 생중계에 최적화된 기술을 활용했다.

아울러 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’ 생중계에는 남다른 규모의 촬영·기술·제작 인력과 장비 등이 투입됐다. 또한 10개국 출신의 스태프가 참여했고, 총 23대의 카메라와 124개의 중계 모니터, 164.5톤에 달하는 방송 장비가 동원됐다. 공연 현장에는 약 9.5km의 전력 케이블이 설치되고, 9660kVA(킬로볼트암페어) 규모의 전력이 공급됐다. 또한 이번 라이브에는 40테라바이트의 서버 용량과 108테라바이트에 달하는 촬영 데이터가 처리됐다.

현재 넷플릭스를 통해 만나볼 수 있는 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’는 돌비 비전(Dolby Vision)과 돌비 애트모스(Dolby ATMOS), 34개 이상의 언어(자막)로 즐길 수 있다.