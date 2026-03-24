“노동계, 단결을 통해 힘의 균형 회복하길”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 24일 “노동자는 본질적으로 약자이기 때문에 노동자들 간에 단결, 또는 단체교섭, 단체행동과 같은 노동 기본 3권이 제대로 보장되는 게 중요하다고 생각한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 개최된 한국노동조합총연맹 초청 간담회에서 “힘의 균형을 회복하는 것이 중요하다고 생각한다”면서 이같이 말했다.

이날 간담회엔 한국노총 관계자를 비롯해 김지형 경제사회노동위원회 위원장, 박수근 중앙노동위원회 위원장 등 노동계 관계자들이 대거 참석했다.

이 대통령은 “우리 정부는 노동 존중 사회를 만들기 위해 나름 열심히 일해왔다”면서 “그러나 아직도 할 일은 많고 갈 길은 멀다”고 짚었다.

이어 “정부 출범 이후 노동자 생명 안전을 우선시하는 일터 문화, 임금 체불 근절, 노조법 개정, 노동절 명칭 복원 등 성과도 있었지만, 우리 경제 고질적 문제인 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직, 원청과 하청, 남성과 여성과 같은 성별 차이에 의한 양극화 문제는 여전히 큰 과제”라고 지적했다.

이 대통령은 계속해서 “경영계에선 고용유연성을 요구하고, 노동계는 해고는 곧 죽음이라면서 도저히 수용할 수 없어서 두 의견이 크게 부딪히고 있다”면서 “해고가 두렵지 않도록, 정규직과 비정규직 간의 또 남녀 간에, 원청과 하청, 수도권과 비수도권, 대기업과 중소기업 간 격차가 크지 않도록 사회 안전망 확충을 비롯한 여러 제도개선 수반되어야 할 것으로 생각된다”고 거듭 대화와 타협을 당부했다.

또한 이 대통령은 “노동계는 현장의 변화 가장 먼저 체감하고 노동자 권익과 미래 고민하는 핵심 주제인 만큼 중요한 역할을 앞으로도 계속해 주실 걸로 믿는다”며 “우리 한국 사회 가장 큰 문제는 양극화인데, 이 양극화를 극복하는 방법은 정책도 중요하지만 힘의 균형을 회복하는 것이 중요하다고 생각한다”고도 말했다.

이 대통령은 노동계 단결 중요성을 강조하며 “앞으로도 노동계가 단결을 통해 힘의 균형 조금이나마 회복하길 바라고 정부도 그렇게 될 수 있도록 노력하겠다”며 “대화할 수 있는 공간, 자신의 주장을 마음껏 있는 대로 할 수 있는 공간들을 최대한 확보하고 충분한 대화와 타협을 통해 우리 사회 심각한 문제인 양극화를 조금이나마 완화하는 길에 함께해 주시기를 부탁드린다”고 했다.