[헤럴드경제=민성기 기자] 국가대표 축구선수 출신 이천수가 ‘2026 북중미 월드컵’ 마지막 평가전을 앞둔 시점에서 홍명보호의 변수로 작용할 요소들을 분석했다.

이천수는 지난 23일 자신의 유튜브 채널에 ‘이번 두 경기 못 이기면 사실상 끝입니다’라는 제목의 영상을 게재했다.

그는 3월 평가전 상대로 확정된 코트디부아르와 오스트리아를 언급하며 “강한 팀을 상대로 준비된 것을 실험해 보는 게 나쁘지 않다고 생각한다”라며 월드컵에 대비한 좋은 기회가 주어졌음을 설명했다.

하지만 경계도 늦추지 않았다. 이천수는 “조 편성 자체는 역대 대회 중 가장 좋다. 하지만 원정 경기로 치면 가장 힘든 경기가 될 것이다. 고지대 적응이나 홈 팬들에 대한 대비도 해야 한다”라고 주장했다.

우리 대표팀이 고지대에서 경기를 치러야 한다는 점을 강조한 이천수는 “남은 준비 기간에 고지대 원정을 잘 치를 수 있도록 (현지) 적응에 대해 더 힘을 줘야 한다고 생각한다”고 부연했다.

실제 한국은 북중미 월드컵 A조 1·2차전을 해발 1500m 이상인 멕시코 과달라하라에서 치른다. 이에 대표팀은 운동 생리학 및 고지대 훈련 전문가 등의 조언을 받아 대회 준비에 나서고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 홍명보 감독도 관련 언급을 한 바 있다. 홍 감독은 “우리 선수들에게 고지대는 다소 낯선 환경이기 때문에 신중한 접근이 필요하다”며 “각 분야 전문가들의 의견을 잘 청취해 심도 있는 내부 논의를 진행 중”이라고 밝혔다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프 패스D 승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽과 남미의 강호들을 피했다는 점은 긍정적이며, 남아공은 한국에 비해 객관적 전력이 열세라는 평가를 받는다. 따라서 상대적으로 최적의 조에 편성된 한국이다.

한국은 오는 28일과 내달 1일, 유럽으로 이동해 각각 코트디부아르와 오스트리아와 평가전을 치른다.