김해장유점·부산역점·진해용원점 매출↑

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데GRS의 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아는 지난해 리노베이션 전략을 적용한 매장의 객수와 매출이 증가했다고 24일 밝혔다.

롯데리아는 지난해 4월 김해장유점, 6월 부산역점, 11월 진해용원점을 재오픈했다. 연말까지 해당 매장의 누적 매출액은 각 12%, 21%, 23% 증가했다. 강남역 상권에 지난해 6월 오픈한 ‘강남역SELECT점’도 지난해 목표 매출액 100%를 달성했다.

지난해 11월에는 서울 도심 주요 역세권의 4개 매장을 리뉴얼했다. 노량진역점은 주방 자동화를 위한 푸드테크 기술을 접목했다. 패티 자동화 로봇 ‘알파그릴’과 후라이 자동 로봇 ‘보글봇’을 배치해 매장 인력 효율화 매장으로 테스트를 진행 중이다.

롯데리아는 지난 2024년부터 매장 수익성 강화를 위한 리뉴얼을 진행 중이다. 2024년에는 서울시 주요 상권 7개점과 강원 1개점 등 직영점 리뉴얼을 단행했다.

롯데GRS 관계자는 “지방 매장의 리뉴얼 투자를 통해 권역별 ‘메가 매장’을 육성할 것”이라며 “매장 효율성 강화와 수익성을 위한 투자를 이어가겠다”고 말했다.