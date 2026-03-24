‘Move Beyond Maritime’ 비전 선포 실행 전략 ‘인재·혁신·가치·친환경’ 제시

[헤럴드경제=권제인 기자] HMM이 창립 50주년을 맞아 새로운 비전과 성장 전략을 발표했다.

HMM은 서울 여의도 본사에서 기념식을 열고 ‘Move Beyond Maritime’ 비전을 선포했다고 24일 밝혔다. 이날 행사에는 최원혁 대표를 비롯한 임직원 100여 명이 참석했다.

새 비전은 ‘해운을 넘어 더 큰 가치와 미래를 움직인다’는 의미로, 글로벌 종합 해운·물류 기업으로 도약하겠다는 의지를 담았다.

비전 실행 전략으로는 ‘W.A.V.E’를 제시했다. ‘W.A.V.E’ 전략은 인재(W), 혁신(A), 가치(V), 친환경(E)이라는 4가지 축으로 구성되어 있다. 구체적으로 ▷성과는 탑탤런트의 인재가 만든다(Workforce-driven Performance) ▷모든 업무를 스마트하게 재설계한다(AX-driven Innovation) ▷가치 기반 성장을 실현한다(Value-driven Growth) ▷친환경은 선택이 아니라 전환이다(Eco-driven Transformation) 등의 내용이 담겼다.

이날 기념식에서 최원혁 HMM 대표는 “지난 반세기 동안 수많은 선택과 도전, 고난과 성공을 겪었다”며 “모든 성과는 바다와 국내외 현장에서 일해온 분들의 헌신적인 노고 덕분”이라고 말했다. 이어 “우리 회사는 이제 50년의 역사를 동력으로 100년 영속기업을 향해, 또다른 항해를 시작해야 한다”며 “미래를 위한 변화와 혁신으로, 글로벌 탑-티어 선사를 향해 다같이 노력하자”고 강조했다.

HMM은 1976년 유조선 3척으로 출발해 1986년 컨테이너 사업에 진출했고, 유럽 항로까지 네트워크를 확장했다. 1990년대에는 LNG 운반선 도입과 함께 10년 연속 흑자를 기록하며 성장 기반을 다졌다.

2010년대 해운 불황을 겪은 이후, 2020년 2만4000TEU급 초대형 컨테이너선 도입을 계기로 반등에 성공했다. 같은 해 흑자 전환에 이어 2022년에는 9조9455억원의 영업이익으로 사상 최대 실적을 달성했다.

최근에는 메탄올·LNG 등 친환경 연료 선박 확보와 선박종합상황실 구축, 빅데이터 기반 운영 시스템 도입 등 친환경·디지털 전환에도 속도를 내고 있다. HMM은 이번 비전과 전략을 바탕으로 미래 성장 동력 확보에 본격 나설 계획이다.