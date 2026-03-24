3월 26~27일 동대문디자인플라자(DDP)서 강동구 홍보 부스 운영 강동구 상권 활성화·소상공인 지원 정책 집중 소개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 3월 26일부터 27일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최되는 ‘2026 소상공인 힘보탬 박람회’에 참가해 강동구 상권 활성화 사업 및 소상공인 지원 정책을 적극 알릴 예정이다.

‘2026 소상공인 힘보탬 박람회’는 소상공인의 위기 극복과 경영 안정을 위해 소상공인 지원 정책과 성공 사례를 공유하고 기관 간 협력을 확대하고자 마련된 행사이다.

행사에서는 우수 소상공인 판매 부스, 정책 포럼, 소상공인 아카데미 등 다양한 프로그램이 운영된다. 또, 25개 자치구와 유관기관·단체가 참여해 사업 홍보와 함께 현장을 찾은 예비 창업자와 소상공인을 대상으로 정책 정보를 제공하고 경영 지원 방안을 안내하는 등 맞춤형 상담도 제공할 예정이다.

강동구는 박람회 기간 동안 강동히어로(路,) 천호자전거거리, 엔젤공방 등 상권 활성화 정책과 중소기업육성기금, 특별신용보증 대출 지원 등 경영 안정 지원사업 등 구에서 추진 중인 다양한 소상공인 지원사업을 소개할 계획이다.

이수희 강동구청장은 “이번 소상공인 힘보탬 박람회를 통해 지역 소상공인들이 다양한 지원 정책을 보다 쉽게 접할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 소상공인의 안정적인 경영과 지역경제 활성화를 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.