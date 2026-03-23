미국, 이란 원유 허브 하르그섬 점령·봉쇄 방안 검토설 이란 즉각 반발…1980년대 유조선 전쟁 사례 들며 심리전

[헤럴드경제=박성준 기자] 미국이 이란에 대한 군사적 압박 수위를 높이는 가운데 이란이 페르시아만(걸프해역) 전체에 기뢰를 매설하고 모든 항로를 봉쇄하겠다는 강경 경고를 내놨다.

23일(현지시간) 이란 국영 매체에 따르면 이란 국방위원회는 성명을 통해 “이란의 해안이나 섬을 공격하려는 어떠한 시도도 페르시아만과 해안의 모든 접근 경로·통신망에 기뢰를 부설하는 결과를 초래할 것”이라고 경고했다. 해안에서 살포할 수 있는 부유 기뢰 등 다양한 유형이 동원될 것이라고 덧붙였다.

이번 경고는 미국이 이란 최대 원유 수출 허브인 하르그섬 점령 또는 봉쇄 방안을 검토 중이라는 미국 매체 악시오스의 보도 직후 나왔다. 미국은 호르무즈 해협을 강제 재개방하기 위해 하르그섬과 해협 인접 아부 무사 섬을 지상군으로 점령하는 방안을 저울질하는 것으로 알려졌다.

이란은 “미국이 공격을 감행할 경우 페르시아만 전체가 사실상 호르무즈 해협과 같은 봉쇄 상황에 직면하게 될 것”이라며 “이 상황은 장기간 지속될 것”이라고 위협했다.

이란 국방위원회는 1980년대 이란·이라크 전쟁의 ‘유조선 전쟁’ 사례를 끌어들이며 심리전 수위를 끌어올렸다. 성명은 “당시 100대가 넘는 소해함(기뢰 제거함)이 투입됐지만 단 몇 발의 기뢰조차 제대로 제거하지 못했던 실패를 잊지 말아야 한다”고 강조했다.

호르무즈 해협의 통항 주권도 재차 못 박았다. 국방위원회는 “전쟁에 참여하지 않는 비교전국 선박이라도 이란 측과 통항 계획을 사전에 조율해야만 해협을 통과할 수 있다”며 “비적대국이 해협을 통과하는 유일한 방법은 이란에 대한 협조뿐”이라고 주장했다.

이란 국방위원회는 지난해 6월 ‘12일 전쟁’ 발발 이후 최고국가안보회의의 전시 의사결정 속도 보완을 위해 최고지도자 명령에 따라 구성된 정부·군부 통합 기구다.