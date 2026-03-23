총 90억 투입, 청년 자립 기반 강화·안정적 지역 정착 지원

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시는 ‘청년의 미래를 응원하는 청년 행복도시 구리시’를 비전으로 ‘2026년 청년정책 시행계획’을 수립, 청년 친화 정책을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

시는 올해 청년정책 추진 방향과 주요 사업을 종합적으로 정비해 ▷참여·권리 ▷일자리(취업·창업) ▷복지·문화 이렇게 3개 분야 52개 사업에 총 90억원을 투입, 청년의 자립 기반 강화와 안정적인 지역 정착을 지원할 계획이다.

참여·권리 분야에서는 청년정책 플랫폼 운영, 청년정책 제안 공모, 청년인재 등록 플랫폼 등 7개 사업을 통해 청년의 정책 참여 기회를 확대하고, 다양한 의견을 시정에 적극 반영할 방침이다.

일자리 분야에서는 청년내일센터를 중심으로 창업 지원과 공드린주방 운영, 청년 소상공인 특례보증 및 이자 지원, 청년성장프로젝트 등 14개 사업에 13억원을 투입한다. 이를 통해 취업 준비부터 창업, 사업 안정화까지 이어지는 단계별 지원 체계를 구축해 청년의 지속 가능한 경제활동 기반을 마련할 계획이다.

복지·문화 분야에는 77억원을 편성해 무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원, 청년 행복원가주택 건립, 출산지원금 등 31개 사업을 추진한다. 이를 통해 생애주기별 맞춤형 지원을 강화하고 청년의 생활 안정과 지역 정착 여건 조성에 힘쓸 예정이다.

백경현 구리시장은 “청년 수요에 부합하는 맞춤형 정책과 현장 체감도가 높은 지원을 통해 청년들이 지역에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 전했다.