[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국의 한 드라마 제작사가 ‘AI 배우’와 전속 계약을 체결해 화제다.

22일(현지시간) 중국 매체 펑멘신문에 따르면 콘텐츠 제작사 야오커미디어는 최근 AI 디지털 배우 ‘린시옌’과 ‘친링웨’와 전속 계약을 체결했다. 두 캐릭터는 단순 CG가 아닌 실제 배우처럼 작품에 출연하고 활동하는 방식으로 운영될 예정이다.

그동안 영화와 드라마에서 AI 기술이 부분적으로 활용된 사례는 있었지만 이처럼 AI 배우를 전면에 내세워 전속 계약까지 맺은 것은 사실상 처음이다.

제작사 입장에서 AI 배우는 제작비 절감은 물론 스케줄 조율이나 각종 리스크 없이 통제된 상태로 활용할 수 있다는 장점이 있다. 실제로 중국 드라마 시장에서 톱배우 출연료가 작품당 수백억원에 달하는 상황에서 AI 배우는 비용 구조를 근본적으로 바꿀 수 있는 대안으로 주목받고 있다.

이미 현장에서는 조연이나 단역을 AI로 대체하려는 움직임도 감지된다고 매체는 전했다.

하지만 공개 직후 반응은 기대와 달랐다. 현지 누리꾼들 사이에서는 “생명력이 느껴지지 않는다”, “감정 표현이 가짜 같다”, “익숙하지만 어딘가 불편하다”, “여러 배우 얼굴을 섞은 것 같다” 등 다양한 반응을 보였다.

논란은 법적 문제로도 번지고 있다. 베이징의 한 법률 전문가는 “AI 배우가 특정 스타와 유사한 외모로 상업 활동을 할 경우 초상권 침해는 물론 부정경쟁행위로 볼 수 있다”고 지적했다. 특히 대중이 특정 연예인을 떠올릴 정도라면 법적 보호 대상이 될 가능성이 크다는 설명이다.