원/달러, 17년여만에 1510원 재돌파

[헤럴드경제=유혜림 기자] 중동 전쟁 등 영향으로 23일 원/달러 환율이 17년여만에 1510원을 넘었다.

23일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 16.7원 오른 1517.3원에 거래를 마쳤다.

원/달러 환율은 19일 1501.0원, 20일 1500.6원으로 주간 거래를 마무리한 데 이어 1510원대까지 높어졌다. 주간종가가 1510원을 넘어선 건 글로벌 금융위기 시절인 2009년 3월 10일(1511.5원) 주간 종가 이후 최고치다.

이날 환율은 4.3원 오른 1504.9원에서 출발한 뒤 상승폭을 급격히 키워 오전 10시 11분께 1512.2원까지 찍었다. 이후 1508원 안팎을 나타내다 주간 거래 마감을 앞두면서 상승폭을 키워 1510원을 다시 넘어섰다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 오후 4시 4분께 기준 전 거래일보다 0.29% 오른 99.78을 나타내고 있다.

중동 사태 장기화에 국제유가가 급등락을 반복하면서 주요국 환율도 유가 흐름에 따라 변동성을 키우고 있다. 특히 원유 수입 의존도가 높은 한국과 같은 국가의 통화는 유가 변동에 더욱 민감하게 반응하는 모습이다.

이민혁 국민은행 이코노미스트는 “원유 수입 비중이 높은 우리 경제 구조상 국제유가 상승은 수입액 증가로 이어지고, 이는 달러 수요 확대를 통해 원·달러 환율 상승 압력을 높이는 요인으로 작용할 수 있다”며 “이번주도 중동 전황이 관건이 될 것”이라고 말했다.

중동 긴장도 고조되고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(미국 현지시간) 소셜 미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란이 지금부터 48시간 이내에 아무런 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 완전히 없애버릴 것”이라고 경고했다.

이란군을 통합 지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야의 에브라힘 졸파가리 대변인은 22일 “이란 발전소를 겨냥한 미국의 위협이 실행되면 호르무즈 해협은 완전히 폐쇄되고 발전소가 재건될 때까지 다시 열리지 않을 것”이라고 맞받아쳤다.

한편, 정부는 중동 전쟁으로 인한 민생·산업 충격을 줄이기 위해 추가경정예산(추경)안을 편성 중이다. 더불어민주당과 정부·청와대는 추경 규모를 “25조원 정도 수준”으로 하기로 했다고 민주당 강준현 수석대변인이 전날 전했다.