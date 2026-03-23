[헤럴드경제=최원혁 기자] 공짜에 집착하는 남편 때문에 골머리를 앓는 아내의 사연이 공개됐다.

최근 JTBC ‘사건반장’에서는 2년 전 소개팅으로 만난 남성과 결혼한 30대 여성 A씨가 고민을 털어놨다.

A씨에 따르면 남편은 연애 시절부터 각종 이벤트에 적극적으로 참여해 경품을 타는 데 능했다. 라디오 사연 당첨은 물론 부모님 해외여행까지 보낼 정도로 당첨 운이 좋았다. 실제로 그의 집에는 TV, 주방용품, 커피머신 등 각종 사은품이 가득했다.

A씨는 “검소하고 알뜰한 모습이 오히려 믿음직스럽게 느껴졌다”며 “허세 부리거나 실속 없는 사람보다는 이 사람과 살면 그래도 실속 있게 살겠다 싶어서 결혼 생각을 확고하게 굳혔다”고 밝혔다.

문제는 결혼 이후였다. 남편은 식당이나 카페에서 각종 서비스와 이벤트를 챙기는 데 집착했고 때로는 없는 이벤트도 만들어낼 정도로 넉살이 좋았다.

결정적인 사건은 A씨 부모가 식당을 연 뒤 벌어졌다. 직장 동료들과 회식하겠다며 장인·장모 식당을 찾은 A씨 남편은 음식과 음료 서비스를 제공받고도 60만원 상당 식사비를 한 푼도 결제하지 않고 떠난 것.

장모가 “사위 돈 받기 쑥스럽다”며 한번 사양하자 A씨 남편은B “맞다. 우리 사이에 무슨 돈을 받고 그러시나. 역시 우리 장모님 최고다. 다음에 또 오겠다”며 엄지를 치켜세운 뒤 계산 없이 자리를 떠났다.

이를 뒤늦게 전해 들은 A씨가 “어떻게 사위가 돼서 먹튀할 수가 있냐”고 따져 묻자 남편은 “장모님도 민망해하시고 나도 쑥스럽더라. 사위도 자식인데 어떤 자식이 부모 식당에서 결제하나”고 적반하장 태도를 보였다고.

또 A씨가 “장사가 잘 안돼 도와드리려고 회식 장소로 잡은 거면 당연히 돈을 더 내고 와야 하는 것 아니냐”고 하자 남편은 “돈이 아까워서 그랬겠나. 장모님 손맛에 반한 사람들이 앞으로 자주 가겠다고 약속했다”고 말했다.

이에 박상희 심리학 교수는 “이런 식이면 인간관계가 다 무너진다. 아둔하고 무지한 방법이다. 아내가 남편에게 원가도 안 내고 오는 건 우리 부모님 생존에 위험이 된다고 정확하게 얘기해줄 필요가 있지 않을까 싶다”고 말했다.