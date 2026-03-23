“중동지역 에너지 자산 40개 손상…세계 경제에 중대한 위협” “어떤 국가도 전쟁 영향서 안전하지 않아”

[헤럴드경제=도현정 기자]파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 22일(현지시간) 이란 전쟁으로 인한 현 에너지 위기가 역사상 최악 수준이라 경고했다.

AFP통신에 따르면 비롤 사무총장은 이날 호주 캔버라 내셔널 프레스 클럽에서 진행한 연설에서 “현 상황을 종합해 볼 때 이번 위기는 1970년대 두 번의 오일 쇼크와 2022년 러시아의 우크라이나 침공에 따른 가스 (공급) 충격을 모두 합쳐놓은 수준”이라고 발언했다.

그는 발언의 근거로 “이번 전쟁으로 중동 지역 9개국에 걸쳐 최소 40개의 에너지 자산이 심각하게, 또는 매우 심각하게 손상됐다”며 “세계 경제는 오늘날 매우 중대한 위협에 직면해 있다”고 들었다.

이어 그는 “이대로 위기가 계속된다면 어떤 국가도 그 영향에서 안전할 수 없을 것”이라며 “전 지구적인 노력이 필요하다”고 당부했다.

미국과 이스라엘의 공습으로 전쟁이 시작된 후 이란은 원유 수송 요충지인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했고, 국제유가는 연일 상승세를 이어가고 있다. 양측이 보복을 주고받는 가운데 이스라엘은 최근 이란의 최대 가스전을 폭격했다. 이에 대한 보복으로 이란은 카타르 등 걸프 국가들의 가스 시설을 공격했다. 미국은 본토에서 수천명의 해군과 해병대까지 중동으로 불러모으고 있는데, 이란 석유 산업의 요충지인 하르그섬 상륙작전 가능성이 언급되고 있다.