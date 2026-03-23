[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 이현균(43)이 다음달 백년가약을 맺는다.

23일 이현균 소속사 빅보스엔터테인먼트는 “이현균이 오는 4월 17일 서울 모처에서 결혼한다”고 밝혔다. 신부는 비연예인으로 알려졌다.

이현균은 2009년 연극 ‘언니들’로 데뷔해 ‘고령화 가족’, ‘세 자매’, ‘로미오와 줄리엣’ 등 여러 무대에서 경력을 쌓았다.

이후 영화 ‘1987’, ‘강릉’, ‘수색자’, 드라마 ‘닥터 프리즈너’, ‘비밀의 숲2’, ‘나의 나라’, ‘태종 이방원’ 등에 출연하며 활동 영역을 넓혔다.

지난해 방송된 tvN 드라마 ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’에서는 율제 산부인과 교수 조준모 역을, JTBC 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에서는 김낙수(류승룡 분)를 압박하는 ACT 인사팀장 최재혁 역을 맡아 눈도장을 찍었다.

올해 하반기 방송을 앞둔 ENA 드라마 ‘신병4: 사보타주’에서는 변화와 혁신에 진심인 새 대대장 변혁진으로 출연한다.