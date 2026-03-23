부산 폭행 혐의 프로 골퍼, KPGA 영구제명자로 확인

동지역 애먼 회원 가해자 몰려 피해 KPGA “회원들 나서 가해자 특정”

[헤럴드경제=조용직 기자] ㈔한국프로골프협회(회장 김원섭·이하 KPGA)는 최근 JTBC ‘사건반장’에 보도된 부산 지역 골프 레슨 수강생 성추행과 폭행 사건의 가해자가 현직 KPGA 회원이 아닌 2015년 회비 미납으로 제명된 김모 씨(60)로 최종 확인됐다고 23일 밝혔다.

지난 2월 방영된 이 방송 프로그램은 부산의 한 골프 연습장에서 교습가로 활동하던 남성이 여성 수강생에게 지속적으로 성추행을 가하고 이를 거부하자 식당에서 무차별 폭행을 가하는 CCTV 영상을 공개했다. 부산지방법원은 이 남성에게 징역 10개월에 집행유예 2년(2심)을 선고했다.

방송 직후 가해자의 신원이 명확히 밝혀지지 않은 상황에서 온라인을 중심으로 추측성 주장이 확산됐다. 특히 ‘부산에서 제일 점잖은 골퍼’라는 표현만을 근거로 KPGA 투어에서 활동한 신모 씨가 가해자로 지목되는 심각한 명예훼손 사태가 벌어졌다.

신씨는 해당 사건과 무관함을 강력히 해명했으나 부산·경남 지역 KPGA 회원들은 ‘프로 골퍼’라는 이유만으로 레슨 기피 현상을 겪는 등 실질적 피해가 확산됐다.

근거 없는 추측으로 피해가 확산되자 신희택 KPGA 상벌위원회 위원장과 부산·경남 지역 회원들이 직접 나서 가해자 실체 규명에 착수해 김씨를 회원에서 제명된 김씨를 특정했다.

신희택 상벌위원장은 “부산·경남 지역 회원들과 협회 직원이 유기적으로 소통하여 가해자의 실체를 밝혀냈다”며 “김모 씨는 현재 협회와 아무런 관련이 없는 상태”라고 밝혔다.

이번 사건으로 무고하게 명예를 훼손당한 신씨는 “협회 차원에서 직접 나서서 진실을 밝혀준 덕분에 억울함을 풀 수 있어 감사하다”며 “앞으로 강력하게 대응해 실추된 프로 골퍼들의 명예를 반드시 회복해야 한다”고 강조했다. 현재 신씨는 자신을 가해자로 지목한 허위 사실 유포자를 상대로 명예훼손 고소를 진행 중이다.

KPGA는 김모 씨가 제명 이후에도 골프 레슨 활동을 지속해온 정황을 확인 중에 있으며 KPGA 회원 자격 사칭 여부 등에 대해서도 추가 사실관계를 파악 중이다.

김진형 KPGA 투어이사 “KPGA는 성범죄에 대해 무관용 원칙을 견지하며 필요시 강력한 법적 조치를 통해 협회의 자정 능력을 입증하겠다”면서 “재발 방지 시스템 구축으로 국민들이 안심하고 KPGA 회원을 신뢰할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.