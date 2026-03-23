[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천관광공사는 28~29일 인천 중구 상상플랫폼과 개항장 문화지구 일원에서‘1901 라이브로드’와 ‘2026 제물포웨이브 마켓’을 개최한다.

음악 페스티벌 ‘1901 라이브로드’는 1901년 인천 제물포구락부에서 시작된 서양 음악 교류의 역사를 현대적으로 재해석한 프로그램이다.

행사 첫날인 28일에는 국카스텐, 서도밴드, 잭킹콩 등이 무대에 오른다. 29일에는 QWER, 크라잉넛, 극동아시아타이거즈 등이 출연한다.

또 자유공원, 제물포구락부, 인천시민애집 등 개항장 곳곳에서는 지역 신진 아티스트, 국내 유명 재즈아티스트 등의 버스킹 공연이 펼쳐져 도시 전역을 풍성한 선율로 채운다.

본 행사에 앞서 27일에는 버텀라인, 인천맥주호랑이, CCR 등 지역 라이브 클럽 5개소와 연계한 ‘클럽데이’가 열린다.

이 밖에 인천 대표 로컬 주류 브랜드인 인천맥주, 인천탁주(소성주)와 협업한 팝업행사가 상상플랫폼에서 진행된다.

‘2026 제물포웨이브 마켓’은 식음료, 공예, 패션, 라이프스타일 등 다양한 분야의 인천 로컬 브랜드 42개 업체가 참여해 지역 기반 상품과 콘텐츠를 선보일 예정이다.

특히 행사장 내에는 ‘인천 누들로드’ 특별 전시·체험존이 운영된다. 인천을 대표하는 음식문화인 면을 주제로 전시, 체험, 이벤트, 판매를 결합한 프로그램을 통해 방문객들이 인천 고유의 식문화를 입체적으로 경험할 수 있도록 구성됐다.

행사의 상세 일정과 라인업은 공식 인스타그램 및 상상플랫폼 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.