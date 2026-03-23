[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]봄의 전령사 벚꽃이 만개하는 3월 마지막 주 대구 달성군 옥포읍 기세리 일원이 분홍빛으로 물든다.

대구 달성군 옥포읍 번영회는 오는 28일부터 29일까지 이틀간 기세리 일원에서 ‘제12회 옥포 벚꽃축제’를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 축제의 백미는 기세리 진입로를 따라 약 1.5km 구간에 걸쳐 형성된 벚꽃 터널이다.

수령이 오래된 벚나무들이 도로 양옆에서 가지를 뻗어 하늘을 가린 장관은 전국적인 벚꽃 명소로 손꼽히며 상춘객들을 유혹하고 있다.

축제 메인 행사는 송해공원 제4주차장 특설무대에서 펼쳐진다.

28일 오후 1시 식전 공연을 시작으로 개회식이 진행되며 김소유·신인선 등 인기가수들의 축하 공연이 축제의 흥을 더할 예정이다.

행사장 곳곳에는 다채로운 체험 부스와 먹거리 장터도 마련된다.

김광열 옥포읍 번영회장은 “지역 주민과 방문객 모두가 안전하고 즐겁게 봄을 만끽할 수 있도록 준비에 최선을 다하고 있다”며 “가족, 친구, 연인과 함께 옥포 벚꽃길을 찾아 아름다운 봄날의 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.