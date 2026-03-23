총 2054가구 중 477가구 일반분양 신풍역 더블역세권 프리미엄 기대

[헤럴드경제=홍승희 기자] 포스코이앤씨는 오는 27일 서울시 영등포구에 짓는 ‘더샵 신길센트럴시티’ 견본주택을 개관하고 본격 분양한다고 23일 밝혔다.

이 단지는 서울시 영등포구 신길동 일대에 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 전용면적 51~84㎡ 총 2054가구 규모로 조성된다. 일반분양 물량은 477가구로 전용면적별로는 ▷51㎡ 150가구 ▷59㎡ 202가구 ▷74㎡ 72가구 ▷84㎡ 53가구다.

청약 일정은 한국부동산원 청약홈을 통해 진행된다. 3월 30일 특별공급을 시작으로 31일 1순위 해당지역 청약, 4월 1일 1순위 기타지역 청약, 2일 2순위 청약 접수가 예정돼 있다. 당첨자는 9일 발표하며, 정당 계약은 21일부터 23일까지 3일간 진행된다.

‘더샵 신길센트럴시티’의 1순위 청약 자격은 입주자 모집공고일 기준 서울 및 수도권에 거주하는 만 19세 이상인 세대주로, 청약통장 가입 기간 2년 이상 및 지역별·면적별 예치금을 충족해야 한다. 무주택 세대주 또는 1주택 세대주만 1순위 청약이 가능하며 과거 5년 이내 세대주와 세대원 전원이 청약에 당첨된 이력이 없어야 한다. 서울에 2년 이상 계속 거주한 경우 1순위 해당지역으로, 2년 미만 거주자 및 수도권 거주자는 1순위 기타지역으로 청약할 수 있다.

특히 이번 분양은 현행 청약 제도를 전략적으로 활용할 수 있는 기회다. 생애최초·신혼부부 특별공급의 경우 배우자의 혼인 이전 당첨 이력이 제외돼 청약 기회가 다시 주어지며, 다자녀 기준 완화(2자녀 이상) 및 출산특례 등 개편된 제도를 통해 당첨 확률을 높일 수 있다.

‘더샵 신길센트럴시티’는 역세권 입지와 풍부한 생활 인프라가 강점이다. 지하철 7호선과 신안산선(예정)이 지나는 신풍역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 단지로, 서울 주요 업무지구로의 이동이 편리하다. 향후 신안산선이 개통되면 여의도역까지 3정거장(예정) 만에 이동이 가능해져 도심 접근성이 더욱 개선될 전망이다.

교육 환경과 편의시설도 우수하다. 도신초를 비롯해 대영중·영남중·대영고·영신고 등이 밀집해 있으며, 롯데백화점, 타임스퀘어, IFC몰, 더현대 서울 등 대형 쇼핑·문화시설 이용이 수월하다. 보라매공원, 영등포제1스포츠센터, 한림대학교 강남성심병원, 고려대학교 구로병원 등 의료 및 여가 시설도 인접해 정주 여건이 뛰어나다.

‘더샵 신길센트럴시티’는 총 2054가구 규모에 걸맞은 더샵만의 특화 설계를 적용해 대단지 프리미엄을 극대화했다. 남향 위주의 단지 배치와 판상형 중심 설계를 통해 채광과 통풍을 고려했으며, 세대 내부에는 효율적인 공간 구성과 다양한 수납 공간을 적용해 실거주 편의성을 높였다.

단지 중앙에는 녹지와 휴식 공간이 어우러진 네이처테라스, 페르마타가든, 힐링가든 등 다양한 테마 정원이 조성될 예정이며, 입주민 간 소통과 교류의 공간이 될 커뮤니티가든과 아이들의 상상력을 자극하는 테마놀이터 등도 함께 마련된다. 이를 통해 단지 안에서 자연과 어우러진 여유로운 일상과 힐링을 누릴 수 있는 주거 환경을 제공할 계획이다.

입주민들의 다양한 라이프스타일을 반영한 커뮤니티 시설도 마련된다. 피트니스센터와 실내골프연습장, 탁구장 등 건강 관리를 위한 스포츠 공간을 비롯해 북카페, 프라이빗 스터디룸 등 자녀 학습을 지원하는 공간, 게스트하우스 등 다양한 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다.

또한 포스코이앤씨의 스마트홈 시스템인 ‘아이큐텍’도 적용된다. 스마트폰 프리패스 시스템과 차번인식 주차관제 시스템, 무인택배 시스템 등이 도입되며 세대 내외부에서 스마트폰을 통해 조명·난방·환기 등을 제어할 수 있다. 세대 에너지 관리 시스템과 전기차 충전 시스템, 엘리베이터 호출 시스템 등도 적용돼 보다 편리하고 효율적인 주거 환경을 지원한다. 여기에 지능형 영상분석 시스템과 승강기 위기 알림 시스템, 무선 통화 감지기 등을 적용해 단지 보안도 강화할 예정이다.

분양 관계자는 “더샵 신길센트럴시티는 신풍역 더블 역세권 입지에 더샵만의 특화 설계와 다양한 커뮤니티, 스마트 시스템을 적용해 차별화된 주거 환경을 갖춘 단지”라며 “서울에서 새 아파트를 찾는 수요자들에게 매력적인 선택지가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

‘더샵 신길센트럴시티’의 견본주택은 서울시 용산구 한강대로 일원에 마련된다.