CJ올리브네트웍스는 주요 전략협력사 대표, 관계자를 초청해 ‘2026 파트너스데이(Partner’s Day)‘를 개최했다고 23일 밝혔다.

파트너스데이 행사는 올해로 3년차를 맞았다. CJ올리브네트웍스에 따르면 매년 규모가 확대돼 올해는 역대 최다 협력사가 참여했다.

이번 행사는 ‘협력사, 함께 성장하는 동반자’라는 주제 아래 동반성장을 이어간 그간의 노력을 공유하는 자리로 마련됐다.

지난 18일 서울 용산구에서 열린 행사에는 유인상 CJ올리브네트웍스 대표이사를 비롯해 주요 사업부 관계자들이 참석했다. 우수협력사 관계자들은 협업 및 성과 등을 발표하며 양사 시너지 사례를 공유했다. 또 협력사와 사업 방향 및 상호 의견을 교류하는 소통의 시간도 가졌다.

CJ올리브네트웍스는 매년 거래 관계와 사업 방향, 미래 전략 등을 종합적으로 검토해 전략협력사를 운영하고 있다고 설명했다. 올해는 거래 규모와 사업 기여도 등을 심층 평가하여 엠토스솔루션스(대표이사 김관종)와 씨에스피아이(대표이사 심규남)를 우수협력사로 선정했다. 차민주 기자