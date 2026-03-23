전라운드 1위 와이어투와이어 우승 2015년 이후 11년 만에 패권 탈환

김효주가 LPGA투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러)에서 우승을 차지했다.

김효주는 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 4개와 보기 5개로 1오버파 73타를 쳤다.

이날 라운드에서는 타수를 1개 잃으며 부진했지만 1~3라운드 내내 1위를 유지하며 최종 합계 16언더파 272타로 와이어투와이어 우승을 달성했다. 2위 넬리 코르다(미국)와는 단 1타 차 박빙의 승부였다. 지난해 3월 포드 챔피언십 이후 1년 만에 투어 8승째다.

2015년 이 대회에서 우승한 지 11년 만에 이 대회 패권을 탈환한 김효주는 우승 상금 45만달러(약 6억7000만원)를 받았다.

2위에 5타 앞선 채 최종 라운드에 임하면서 김효주의 낙승이 예상됐다. 하지만 챔피언조에서 동반 플레이를 펼친 코다의 거센 추격에 부딪히며 난조를 보였다. 전반 9홀에서 보기와 버디를 2개씩 주고 받아 타수를 줄이지 못한 김효주는 10번 홀(파5)까지 5타를 줄이며 맹추격전을 펼친 코다에 공동선두 자리를 허용했다.

11번 홀(파4)에서 2m가량의 버디 퍼트를 성공시켜 1타 차 선두로 앞서 나간 김효주는 12번 홀(파4)에서 보기를 한 뒤 13번 홀 위기에서 파세이브에 성공했다. 16번홀(파4)에서 다시 보기를 범해 1타 차로 쫓겼고 마지막 18번 홀(파5)에서 보기를 범했다. 하지만 코다가 파로 마무리하면서 1타 차로 추격을 뿌리쳤다.

김효주는 퀵 인터뷰에서 “동타를 허용하면서 쉽지 않았다. 예상하지 못했던 일들이 많이 벌어졌다”며 “13번 홀과 17번 홀의 파세이브가 우승 원동력이 됐다. 그중 13번 홀은 파세이브가 쉽지 않은 상황이었다”고 긴박했던 순간을 돌아봤다.

김세영은 3라운드에서 6타를 줄인 데 이어 마지막 날 5언더파 67타를 치는 뒷심을 발휘해 공동 3위(최종 합계 11언더파 277타)로 대회를 마쳤다. 임진희도 마지막 날 3타를 줄여 공동 3위에 입상했다. 유해란은 4타를 줄여 교포 선수 이민지 등과 함께 공동 5위(최종 합계 10언더파 278타)로 대회를 마쳤다.

김효주는 오는 7일부터 나흘간 미국 애리조나주 피닉스 훨윈드GC 카테일코에서 열리는 포드 챔피언십에 출전해 타이틀 방어에 도전한다. 조용직 기자