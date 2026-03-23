심평원, 국민 접점형 비급여 항목 발굴을 위한 설문조사 4월 17일까지 실시

[헤럴드경제=이태형 기자] 건강보험심사평가원은 2027년 비급여 진료비용 공개 항목 선정을 위해 국민 의견을 수렴하는 설문조사를 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 설문조사는 심평원이 매년 시행하는 비급여 진료비용 공개제도에 국민 의견을 수렴해 공개항목 발굴과 비급여 공개제도 개선에 반영할 예정이다.

설문조사는 4월 17일까지 진행되며, 대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있다. 참여는 심평원 누리집 또는 사회관계망서비스(SNS) 채널(URL, QR코드)을 통해 설문에 응답할 수 있다.

한편 심평원은 그동안 설문조사를 통해 로봇보조수술, SARS-CoV-2항원검사[일반면역검사]-간이검사, 아데노바이러스검사 등 국민 관심 항목을 확대·공개해 왔다.

비급여 가격 공개 시스템 연간 이용자 수는 2025년 기준 약 180만명에 이른다.

홍미야 심평원 급여전략실장은 “다빈도 항목을 빠르게 조회할 수 있는 화면과 지역별·종별 기관 비교 정보를 제공하는 등 비급여 가격 공개 시스템을 지속해서 개선해 왔다”며 “앞으로도 국민이 비급여 진료와 가격 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 업무 관련 시스템을 개선해 나가겠다”고 말했다.