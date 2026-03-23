“이란에 드론·미사일 공격 표적을 제공하는 셈” “인질 주는 것과 마찬가지” 경고 미 해군·해병대 수천명 중동행

[헤럴드경제=도현정 기자]이란에 대한 전쟁에 반대하면서 사직한 미국의 전직 대테러수장이 이란에 미국 지상군 투입 가능성을 두고 “재앙이 될 것”이라며 강하게 우려했다.

조 켄트 전 국가대테러센터(NCTC) 소장은 22일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)와의 인터뷰에서 미국이 지상군을 투입해 이란의 주요 원유 수출 거점인 하르그섬을 점령한다는 시나리오에 대해 “재앙이 될 것”이라고 주장했다.

켄트 전 소장은 “그곳에 미군을 투입하는 것은 이란이 드론과 미사일로 공격할 수 있는 표적을 제공하는 것”이라며 “사실상 인질을 주는 결과가 될 수 있다”고 말했다. 그는 “지상군 투입은 매우 우려스럽다”며 “미국 국민에게 도움이 되지 않는 전쟁에 다음 세대를 보내 희생시킬 수 없다”고 주장했다..

켄트 전 소장은 트럼프 대통령의 강성 지지층이었지만 이번 이란과의 전쟁에 대해서는 공개적으로 반대하면서 사임한 인물이다. 그는 그린베레(미국 육군 특수작전부대원)로 장기 복무하면서 11차례 실전에 배치됐고, 미 중앙정보국(CIA) 소속 특수작전 요원으로도 활동했다. 그의 부인은 미 해군에서 암호분석가로 복무하던 중 2019년 시리아에서 자살폭탄 공격을 받아 숨졌다. 켄트 전 소장은 사임한 이후 기밀 정보 유출 혐의 등으로 미 연방수사국(FBI)의 수사 대상이 된 것으로 전해졌다. 이를 두고 트럼프 행정부가 이번 전쟁을 대테러전으로 규정하고 있는데, 테러 단체의 수장이 이를 부인하면서 행정부의 논리를 어그러뜨렸다는 점 때문에 ‘보복성’으로 수사에 나선 것이란 분석도 나온다.

켄트 전 소장은 사직 후 보수 논객 터커 칼슨이 진행하는 뉴스 쇼에 출연해 이란이 핵무기 개발을 진행 중이었다는 정보가 없었지만, 이스라엘이 트럼프 대통령을 부추겨 전쟁이 발발했따고 주장했다.