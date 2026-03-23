[헤럴드경제=이원율 기자]대만 정부가 한국 측의 전자 입국신고서상 ‘중국(대만)’ 표기에 반발하는 가운데, 오는 31일까지 한국 측의 정식 응답이 없다면 대만 전자 입국등록표 상 ‘한국’ 표기를 ‘남한’으로 바꿀 것이라고 밝혔다.

22일(현지시간) 대만중앙통신·자유시보 등 대만매체에 따르면 린자룽 대만 외교부장(장관)은 이날 방송된 현지 매체 인터뷰에서 관련 서류상 한국 표기를 ‘KOREA(SOUTH)’로 변경하겠다는 입장을 밝혔다.

린 부장은 “한국 측이 10여년 전 대만에 ‘한성’을 ‘서울’, ‘남한’을 ‘대한민국’으로 불러 줄 것을 요청해 모두 협력했었다”며 “한국은 대만의 요구를 내버려 두고 상관하지 않고 있다”고 주장했다.

한국 외교부는 대만 측에 이에 대해 협상하자고 답한 상태라는 게 대만 매체의 설명이다.

앞서 린 부장은 지난 19일 입법원(국회) 외교국방위원회 출석 전 취재진과 만나 이번 조치에 따른 예상 효과를 묻는 말에 “효과가 있을 것으로 믿는다”고 말한 바 있다.

이번 조치로 한국 측이 ‘중국(대만)’ 표기를 수정할 것으로 기대하는 것으로 여겨졌지만, 구체적으로 어떤 효과를 기대하는지에 대해선 당시 언급하지 않았다.

그는 “민간에서는 ‘대만은 (중국의 일부가 아닌)대만’임을 지지한다”며 “남한 민의도 이처럼 나타나고 있는 만큼, (한국)정부도 충고를 잘 받아들이기를 바란다”고 주장했다.

린 부장은 “한국이 (기존 표기를)회복할 것을 기다리고 있으며 계속 교섭해갈 것”이라며 “사실 양자 관계는 양호하다. 남한 정부가 대만의 민의를 직시할 수 있기를 바란다. 양자 우호 관계 발전을 촉진할 수 있기를 기대한다”고 했다.

한편 대만 내에서는 이번 명칭 변경 조치에 대한 비판도 일고 있는 것으로 알려졌다.

대만매체 중국시보 등에 따르면 천원자 대만 카이난대 부총장은 대만 당국 조치에 대해 “장기적으로 불리하다”고 우려했다.

양측이 명칭을 계속 정치적 도구로 쓰면 ‘보복의 악순환’이 이어져 장기적인 관계 안정에 도움이 되지 않고, 국제사회에서 대만의 실용적·이성적 이미지에도 영향을 미칠 수 있다는 주장이었다.