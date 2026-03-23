“과거 요청은 수용했는데”…대만, 상호주의 강조하며 불만 표출

[헤럴드경제=정목희 기자] 대만 정부가 한국 전자 입국신고서에 표기된 ‘중국(대만)’ 명칭에 반발하며, 이달 31일까지 한국 측의 정식 입장이 없을 경우 자국 전자 입국등록표에서 ‘한국’을 ‘남한’으로 변경하겠다고 밝혔다.

22일(현지시간) 대만중앙통신과 자유시보 등에 따르면 린자룽 대만 외교부장(장관)은 이날 현지 매체 인터뷰에서 관련 조치와 관련해 한국 표기를 ‘KOREA(SOUTH)’로 바꾸겠다는 방침을 재확인했다.

린 부장은 “한국이 10여년 전 ‘한성’을 ‘서울’로, ‘남한’을 ‘대한민국’으로 표기해 달라고 요청했을 때 대만은 이를 수용했다”며 “그러나 지금은 한국이 대만의 요구를 외면하고 있다”고 비판했다.

앞서 대만 외교부는 한국의 ‘중국(대만)’ 표기에 반발해 지난 1일 외국인 거류증에서 ‘한국’ 명칭을 ‘남한’으로 변경한 바 있다. 이어 31일까지 한국 측의 긍정적 답변이 없을 경우 전자 입국등록표에도 동일한 조치를 적용하겠다고 지난 18일 밝혔다.

한국 외교부는 대만 측에 이에 대해 협상하자고 답한 상태라는 게 대만 매체 설명이다.

린 부장은 19일 취재진과 만나 대만 측 입장 표명에 대해 “효과가 있을 것으로 믿는다”면서 “양측이 모두 받아들일 수 있는 결과가 있기를 바란다”고 말한 바 있다.

린 부장은 이날 한국과 대만 양자 관계에 대한 질문에 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 당시 한국 측과 대만 대표단의 소통을 거론하며 불만을 표출했다.

그는 “당시 한국 정부는 대만 주한대표처(주한 대만대사관에 해당)와 소통하지 않고, 주타이베이 한국대표부(주대만 한국대사관에 해당)를 통해 간접적으로 전달했다”면서 “상대가 좀 높은 곳에 있었다(高高在上)”고 비판했다.

이어 “APEC 기간 일부 분쟁과 관련, 대만 측에서는 예의를 다했다”며 “결국 상대도 문제를 인식하고 비로소 대표성을 갖춘 관료를 파견했다”고 말했다.