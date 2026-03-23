‘BTS 컴백 라이브’ 넷플릭스 영화 부문 1위

[헤럴드경제=손미정 기자] 넷플릭스에서 생중계된 방탄소년단의 컴백 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 77개국 넷플릭스 1위에 올랐다.

23일 온라인 콘텐츠 서비스 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’은 전날 기준으로 넷플릭스 영화 부문 1위를 차지했다. 한국을 포함해 미국, 일본, 영국 등 77개국에서 정상에 올랐다.

아울러 ‘BTS 컴백 라이브’는 바하마, 체코, 아일랜드 등 14개국 2위, 뉴질랜드 3위 등 플릭스패트롤에서 집계하는 모든 국가에서 3위 안에 들었다.

방탄소년단은 지난 21일 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 열고 타이틀곡 ‘스윔’(Swim) 등 정규 5집 ‘아리랑’에 수록된 신곡과 히트곡 무대를 선보였다.

넷플릭스는 이번 무대를 전 세계 190여개 국에 단독 생중계했다. 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 라이브 이벤트를 진행한 것은 이번이 처음이다.