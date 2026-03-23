우주·에너지·바이오 차세대 핵심 기술 기업 발굴 업계 최고 멘토단 투입해 사업 고도화·투자 연계 디캠프 마포 입주 및 직접 투자와 글로벌 혜택 제공

[헤럴드경제=최은지 기자] 스타트업 성장 파트너 디캠프가 스케일업 프로그램 ‘디캠프 배치(d·camp Batch)’ 6기에 참여할 딥테크 스타트업 8곳을 선정했다고 23일 밝혔다.

디캠프 배치는 프리A에서 시리즈A 단계의 스타트업이 초기 성장 정체기인 ‘데스밸리(Death Valley)’를 극복하고 도약할 수 있도록 돕는 육성 프로그램이다. 이번 6기는 우주 인프라, 차세대 수소 에너지, 바이오 센싱 등 고도의 기술력을 보유한 ‘산업 기반 딥테크’ 기업들이 주를 이뤘다.

선발된 기업은 총 8곳이다. ▷레디로버스트머신(중장비 에너지 회수 솔루션) ▷아이메디텍(휴대용 나노섬유 재생의료 장치) ▷알엑스(SMR 설계 및 엔지니어링) ▷에너테크(데이터센터용 하이브리드 변압기) ▷워커린스페이스(위성 수명 연장 로봇위성) ▷위드포인츠(3D 로봇 비전 플랫폼) ▷프로바랩스(배양 오가노이드 자동 점검) ▷하이드로엑스팬드(청정수소 생산 수전해 기술) 등이다.

이들 기업은 지난 20일 오리엔테이션을 갖고 본격적인 활동에 돌입했다. 디캠프는 업계 최고 전문가들로 구성된 멘토단을 투입해 사업 전략 수립부터 투자 유치까지 밀착 지원한다. 멘토단에는 한화자산운용 황희철 상무, 에스오에스랩 정지성 대표, 나라스페이스테크놀로지 박재필 대표 등 우주·에너지·바이오 분야의 실무 리더들이 대거 참여한다.

선발된 기업들은 향후 1년 동안 디캠프 마포에 입주해 전담 멘토링과 투자 연계 등 집중 육성 지원을 받는다. 또한 디캠프의 대표 데모데이인 ‘디데이’ 참여 기회는 물론, 직접 투자 및 후속 투자 유치, 국내외 파트너사와의 협업 네트워킹 등 전방위적 혜택을 누릴 예정이다.

박영훈 디캠프 대표는 “차세대 산업을 이끌 딥테크 스타트업들이 성장 동력을 확보할 수 있도록 디캠프의 모든 자원과 네트워크를 총동원해 지원하겠다”고 밝혔다.