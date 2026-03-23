싱가포르·말레이·필리핀 이어 7번째 해외공항

[헤럴드경제=박연수 기자] 파리바게뜨가 캄보디아 프놈펜 신공항 ‘테쪼 국제공항’에 매장(사진)을 열었다고 23일 밝혔다. 싱가포르·말레이시아·필리핀에 이은 해외 7번째 공항 매장이다.

테쪼 국제공항은 지난해 9월 개항했다. 연간 1300만명을 수용한다. ‘테쪼 국제공항점’은 도착장에 들어섰다. 227㎡(68평), 54석 규모의 베이커리 카페로 운영한다.

메뉴는 테이크아웃 베이커리와 커피, 식사 대용 메뉴가 중심이다. ‘트리오 K-스파이시 샌드위치’, ‘스파이시 불고기 랩 ’등 현지화 메뉴와 함께 ‘미니 초코칩 트위스트’, ‘스트로베리 요거트 크림 케이크’ 등 인기 제품을 선보인다.

한편 파리바게뜨는 2021년 현지 파트너사 HSC그룹과 계약을 맺고 현재 캄보디아에 4개 매장을 운영 중이다. 전 세계 15개국에서 720여개 해외 매장을 운영하고 있다.

하나 리 파리바게뜨 AMEA(아시아·중동·아프리카) 본부장은 “파리바게뜨가 고객들의 여행 경험 속에서 편안한 순간이 되기를 바란다”고 말했다.