카카오, 모빌리티, 엔터프라이즈 그룹사 총출동 PoC·사업화 협력 연계, 전주기 프로그램 운영

[헤럴드경제=고재우 기자] 카카오는 제주창조경제혁신센터와 우수 스타트업 발굴을 위한 프로그램 ‘2026 JCCEI X Kakao 오픈 그라운드’의 참가기업을 모집한다고 23일 밝혔다.

2026 JCCEI X Kakao 오픈 그라운드는 제주 센터의 전담 대기업인 카카오와 공동으로 기획한 오픈이노베이션 프로그램이다.

카카오 및 카카오 그룹사의 사업 분야와 연계할 수 있는 유망 스타트업을 발굴해 기술 검증(PoC), 사업화 협력 등을 제공한다. 총 10개 내외의 스타트업이 선발될 예정이다. 사업 운영 기간은 올해 3월부터 12월까지다. 상세 일정과 운영 방식은 최종 선정된 팀 대상으로 별도 안내할 예정이다.

해당 프로그램에는 카카오, 카카오모빌리티, 카카오엔터테인먼트, 카카오엔터프라이즈 등 총 4개 그룹사가 참여한다.

모집 분야는 ▷인공지능(AI) 및 빅데이터 ▷친환경 기술 ▷모빌리티·자율주행 ▷사물인터넷(IoT) ▷디지털 플랫폼 ▷콘텐츠 ▷산업 특화 구독형서비스(SaaS) 등이다.

구체적으로 카카오는 카카오 데이터센터와 연계할 수 있는 AI 기반 데이터센터 냉방 시스템 자율 최적화 고도화 실증 과제, 농산 부산물을 활용한 고기능성 뷰티 제품 개발 과제, 폐자원을 재활용 상품과 생활용품 개발 관련 협업 아이디어를 제안받는다.

카카오모빌리티는 제주 지역 모빌리티 관련 문제 해결을 위한 협업 아이디어 및 설루션, 글로벌 서비스 ‘k.ride(케이라이드)’ 활용성을 높일 수 있는 협업 아이디어도 함께 모집할 예정이다. 카카오엔터테인먼트는 스토리·뮤직·팬덤 등 주요 비즈니스 영역과 연계할 수 있는 기술 기반 혁신 아이디어를 구한다.

카카오엔터프라이즈는 카카오클라우드 기반 AI 플랫폼 및 산업 특화 SaaS 서비스 모델을 설계하고 PoC을 수행하는 자율형 기술 협업 과제, 카카오클라우드 기반 서비스형플랫폼(PaaS)/SaaS 연계 및 공동 실증을 전제로 한 기술·서비스 확장형 협업 아이디어 등에 집중한다.

선발된 스타트업은 카카오 및 카카오 그룹사를 통해 구체적인 협력 과제 도출, 이후 PoC 프로젝트를 통한 사업화 가능성 검증 및 서비스 적용 기회를 제공받게 된다.

카카오 관계자는 “이번 프로그램은 우수 기술을 보유한 스타트업과 함께, 실질적인 사업화 발판을 마련하고 동반 성장하는 것을 목표로 한다”며 “스타트업의 혁신 역량이 카카오 그룹사의 수요 과제와 결합해 시너지를 창출할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 ‘JCCEI X Kakao 오픈 그라운드’ 참가기업 모집과 관련한 자세한 내용은 제주창조경제혁신센터 공식 홈페이지 및 프로그램 안내 페이지를 통해 확인할 수 있다.