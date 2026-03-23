- 23일 내포신도시에서 개관식…통일 교육·북한이탈주민 지원 등 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 미래 한반도 평화 시대 개막의 밑거름이 될 ‘중부권 통일 공감대 확산 거점’이 문을 열고, 다음 달부터 본격 가동에 들어간다.

충남도는 23일 내포신도시에서 김태흠 지사 등 300여 명이 참석한 가운데 충청권 통일플러스센터 개관식을 개최했다.

충청권 통일플러스센터는 통일부 공모 사업 선정에 따라 국·도비 137억 4000만원을 투입해 건립했다.

규모는 3,000㎡의 부지에 지상 3·지하 1층, 연면적 2226㎡로, 인천·호남·강원·경기 등 앞서 문을 연 4개 통일플러스센터보다 크다.

시설은 ▷통일 이후 북한과 결합된 충남의 모습을 체험할 수 있는 ‘미래전시실’ ▷북한 명소 실감 영상 체험과 비무장지대(DMZ) 멸종위기종 찾기 체험이 가능한 ‘미래영상실’ ▷통일 관련 서적을 열람·대출 할 수 있는 아카이브 ▷남북 문화 교육장 △특별 전시실 등으로 구성했다.

충청권 통일플러스센터에서는 도민들이 일상 속에서 북한 문화를 접하고 통일에 대한 이해를 키워 나아갈 수 있도록 북한 요리 체험, 어린이·청소년 통일 강좌 등의 프로그램을 운영하며, 북한이탈주민 초기 정착 지원 및 인식 개선 사업도 추진한다. 이용 시간은 연중 화∼일요일(월요일 휴관) 오전 9시~오후 6시까지다.

도는 충청권 통일플러스센터가 충남혁신도시인 내포신도시를 충청권 통일 공감대 확산 거점으로 만들며, 정주여건 개선과 향후 수도권 공공기관 2차 이전 시 기관 유치에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이날 개관식은 경과 보고, 개관 기념사, 테이프 커팅, 전시 시설 관람 등의 순으로 진행했다.

이 자리에서 김태흠 지사는 “충청권 통일플러스센터는 전국 최대, 최고의 통일 플랫폼”이라며 “이 센터에서는 통일 관련 교육과 전시 체험 등 매년 100회 이상의 프로그램을 운영, 연간 2만 명의 방문객을 유치하게 될 것”이라고 말했다.

이어 “중부권 시민들, 특히 우리 아이들이 자연스럽게 한반도 평화를 이야기하고, 미래 통일 한국의 꿈을 꿀 수 있도록 만들 것”이라며 “충남도 차원에서도 통일 교육 확대와 북한이탈주민의 날 행사 등 지속적인 평화통일 기반을 마련해 나아가겠다”고 강조했다.

김 지사는 또 “인공지능 시대를 준비하는 것 만큼, 통일 시대를 준비하고 앞당기는 것도 대한민국의 평화와 번영을 위해 필요하다”며 “충청권 통일플러스센터가 미래 통일 한반도를 향해 나아가는 디딤돌이 되길 기대한다”고 덧붙였다.