카카오톡 선물하기서 23일 먼저 공개…4월 5일까지 20% 할인 BP 153 볼펜 5본입·떡메모지·펜홀더 인형·포토카드 2종 구성 2030 직장인 공감 포인트 담아 봄 채용 시즌 선물 수요 공략

[헤럴드경제=홍석희 기자] 모나미는 일러스트 크리에이터 ‘영이의 숲’의 인기 캐릭터 꽃카와 협업한 ‘모나미X영이의 숲 꽃카 BP 153 신입사원 키트’를 23일부터 카카오톡 선물하기 채널에서 선출시한다고 밝혔다.

‘영이의 숲’은 인스타그램에서 꽃카 캐릭터 일러스트를 선보이며 약 10만명의 팔로워를 보유한 계정이다. 카카오톡 이모티콘 출시와 다양한 브랜드 협업을 통해 캐릭터 IP를 확장하며 MZ세대 사이에서 인지도를 쌓아왔다.

이번 협업 제품은 신입사원이 된 꽃카의 회사 생활을 담은 근무일지 콘셉트로 기획됐다. 사회초년생을 포함한 2030 직장인들이 공감할 만한 상황과 감정을 캐릭터 디자인에 반영한 것이 특징이다. 봄 채용 시즌에 맞춰 신입사원이나 인턴 합격을 축하하거나 첫 출근을 응원하는 선물 수요를 겨냥했다.

제품은 BP 153 볼펜 5본입, 업무일지 떡메모지, 펜홀더 인형, 양면 포토카드 2종으로 구성됐다. BP 153 볼펜은 요일별로 달라지는 직장인 꽃카의 기분 상태를 디자인에 담았다. 실제 업무 기록처럼 활용할 수 있는 업무일지 형태의 떡메모지와 함께 펜홀더 인형, 포토카드를 더해 실용성과 소장 가치를 함께 높였다.

특히 펜홀더 인형은 펜을 꽂아두는 기본 기능 외에도 키링이나 스트레스볼처럼 활용할 수 있도록 했다.

해당 제품은 카카오톡 선물하기에서 먼저 판매되며, 4월 5일까지 20% 특별 할인 혜택이 제공된다. 이후 4월 6일부터는 모나미 스토어와 네이버 브랜드 스토어에서도 구매할 수 있다. 네이버 브랜드 스토어 구매 고객에게는 타이니탄 립밤도 함께 증정한다. 소비자가는 2만8000원이다.

모나미는 공식 유튜브와 인스타그램을 통해 신제품 출시 기념 이벤트도 진행한다. 사회초년생 페르소나로 운영 중인 인스타그램 부계정 ‘모나’에서는 신제품 언박싱 콘텐츠도 선보일 예정이다. 이와 함께 카카오쇼핑페스타 기간인 29일까지 선착순 쿠폰, 데일리 쿠폰팩, 카카오페이 즉시 할인 등 추가 혜택도 마련했다.

모나미 관계자는 “이번 협업 제품은 사회초년생과 직장인들이 공감할 수 있는 캐릭터 스토리와 실용적인 구성품을 결합한 상품”이라며 “앞으로도 다양한 캐릭터 IP 협업을 통해 소비자들에게 새로운 즐거움을 제공할 계획”이라고 말했다.