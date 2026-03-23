프랑스 ‘르 쏘레알호’ 24일 영도 입항

[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최초로 배·비행기·기차 연계 모델의 모항 크루즈가 된영된다. 해외 크루즈 승객이 인천국제공항으로 입국해 서울과 근교 관광 후 고속철도(KTX) 등으로 부산으로 이동, 부산 관광까지 즐긴 뒤 크루즈에 승선하는 구조이다.

부산항만공사(BPA)가 24일 부산항 영도 크루즈터미널에 프랑스 럭셔리 크루즈 선사 포낭(Ponant)의 르 쏘레알(Le Soleal·1만t)호가 입항한다고 23일 밝혔다.

이번 입항은 그간 BPA가 운영해 온 항공과 크루즈가 결합된 ‘플라이 크루즈(Fly&Cruise)’ 방식에 철도를 더한 ‘항공·철도 연계 크루즈(Fly·Rail&Cruise)’ 방식으로 운영되는 국내 최초 모항 크루즈 사례다.

항공·철도 연계 크루즈는 해외 크루즈 승객이 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 KTX나 항공 등을 이용해 부산으로 이동, 크루즈선에 승선하는 방식으로 운영된다.

기존에는 해외 승객이 인천국제공항으로 입국해 수도권 인근 항만에서 크루즈에 탑승했지만, 이번 프로그램은 서울과 부산을 연계한 관광 일정이 포함돼 체류형 관광 확대와 지역 간 연계 효과가 기대된다.

르 쏘레알호는 인당 티켓 가격이 미화 1만 달러 이상으로, 5성급 호텔 수준의 선내 서비스를 제공하는 고급형 선박이다. 최대 200명의 탑승객을 수용할 수 있으며, 이달부터 5월까지 부산과 오사카를 모항으로 4차례에 걸쳐 기항한다.

르 쏘레알호의 승객들은 인천공항을 통해 입국해 서울에서 관광과 숙박을 한 뒤 KTX를 이용해 부산에 도착할 예정이다. 이후 자갈치 시장, 감천문화마을, 기장 용궁사 등을 둘러본 뒤 크루즈선에 다시 탑승할 계획이다.

또 오사카에서 출발한 여정 종료 후 부산에서 하선하는 승객 역시 부산 관광과 숙박을 한 뒤 수도권으로 기차타고가서 놀다 인천국제공항을 통해 출국한다.

공사는 2023년 10월 해양수산부 주관 유럽지역 크루즈 선사 타겟마케팅에 참여해 프랑스 마르세유에 있는 포낭 크루즈 본사를 직접 방문했고, 당시 이번 모델을 제안한 것으로 알려졌다.