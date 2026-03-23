20일 국토부 제2차관 간담회서‘경부선 하부 활용’합리적 대안 노선 제시 동작구 인구 10% (3만6993명) 주민 탄원서 국토부에 직접 제출 … 지역사회 강력한 의지 표명

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 ‘수색~광명 고속철도 건설사업’과 관련해 주민 피해를 최소화하고 철도 운영의 효율을 높일 수 있는 합리적 노선 대안을 제시하며 국토교통부에 강력한 노선 변경을 촉구했다.

박 구청장은 지난 20일 HUG 서울서부지사에서 열린 국토교통부 제2차관과의 간담회에서 영등포구청장과 함께 현행 노선안의 문제점을 지적, 동작구가 직접 마련한 최적의 대안 노선을 건의했다.

수색~광명 고속철도 건설은 수색~광명 간 약 24.5㎞ 구간에 고속철도 전용 지하 노선을 신설하는 사업으로 도심 구간 선로 포화 해소와 열차 증편을 목적으로 하며 현재 기본계획 수립 단계에 있다.

특히, 타 지역의 단순 구호성 반대 시위와는 달리 동작구는 전문적인 기술 검토를 통해 실질적인 노선 대안을 직접 도출해 제안한 점이 남다르다.

국토부 기존 안은 노량진 1․5․8구역 등 고밀도 재개발 사업지 하부를 관통해 주민 재산권과 주거환경 침해 우려가 크다. 이에 구는 지난 2024년부터 두 차례에 걸쳐 노선 변경안을 강력히 촉구해 왔다.

구가 제시한 대안은 기존 경부선 하부 공간을 활용하고 이를 경부선 지하화 사업과 연계하는 방식으로, 노량진 및 신길 재정비 촉진구역을 우회하며 사유지 하부 통과를 최소화하는 것이 핵심이다.

동작구 대안 적용 시 주거지역 통과 구간은 기존 9700m에서 1800m로 80% 이상 급감하는 반면, 공공용지 활용은 5867m에서 9613m로 확대되어 민원 갈등을 원천적으로 차단할 수 있다.

기술적 측면에서도 우수하다. 노선 연장이 일부 늘더라도 최소 곡선반경 2100m를 확보해 주행 안전성을 높였으며, 선로 곡선구간도 7개소에서 5개소로 줄이는 등 철도 운영 효율성을 극대화했다.

아울러 이날 박 구청장은 노선변경을 염원하는 동작구민 3만6993명의 주민 탄원서를 국토부에 직접 전달했다.

이는 무려, 동작구 전체 인구의 약 10%에 달하는 수치로 지역사회의 의지가 절박하고 강력함을 대변한다.

박일하 동작구청장은 “국가 철도망 확충의 필요성은 공감하나, 이는 반드시 주민의 재산권과 삶의 질을 보호하고 지역균형 발전과 조화를 이루어야 한다”며 “동작구가 제시한 합리적 대안을 국토부가 반영해 줄 것을 기대하지만 전향적으로 수용할 때까지 지속적으로 협의하겠다”고 말했다.