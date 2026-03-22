더불어민주당 김부겸 전 국무총리 출마 여부 조만간 결정 할 듯

[헤럴드경제=김병진 기자]국민의힘 공천관리위원회(이하 공관위)는 22일 6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언한 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사를 컷오프 했다.

이정현 공관위원장은 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “행정, 경제, 정책, 통합, 산업 현장 경험을 갖춘 유영하·윤재옥·이재만·추경호·최은석·홍석준 6명 후보를 중심으로 실질적이고 미래 지향적인 경쟁구조를 만들어가겠다”고 밝혔다.

특히 “이진숙·주호영 후보는 이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜왔고 또 지켜갈 분들”이라며 “공관위는 두 분의 역할이 대구시당이라는 단일 지위에 머물기보다 국회와 국가 정치 전반에서 더 크게 쓰이는 게 대한민국 전체를 위해 더 필요하다”고 강조했다.

이어 “공천 관련 여러 기준과 절차, 정성 평가도 반영된 판단”이라며 “이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다. 오히려 배제된 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택”이라고 말했다.

공관위는 유영하·윤재옥·이재만·추경호·최은석·홍석준 등 총 6명의 대구시장 후보자 사이에 토론회와 예비 경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하고 이후 본경선에서 최종 후보자를 선출한다.

한편 더불어민주당이 김부겸 전 국무총리의 6·3 지방선거 대구시장 출마 여부를 조만간 결정지을 것으로 전해졌다.

민주당과 대구 정가 등으로부터 출마 권유를 받아 온 김 전 총리는 최근 출마 결심을 굳히고 입장 발표 시점 등을 고민하고 있는 것으로 알려졌다.