[헤럴드경제=김병진 기자]20일 국민의힘 경북지사 후보 예비경선에서 김재원 최고위원이 승리하면서 현역인 이철우 지사와의 맞대결 구도가 형성돼 2파전으로 압축됐다.

당초 국민의힘 경북지사 경선에는 이 지사를 비롯해 김 최고위원, 백승주 전 의원, 이강덕 전 포항시장, 임이자 의원, 최경환 전 경제부총리 등 모두 6명이 도전했다.

김 최고위원이 전날 최 전 경제부총리 등 예비후보 3명과 함께 요구한 본경선 일정 연기를 공관위가 받아들여 선거운동은 4월 중순까지 진행될 계획이다.

이철우 경북지사는 이날 선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 하고 21일 오후에는 경북도청 신도시에서 선거사무소를 개소식을 열 예정이다.

이 지사는 예비후보 등록 후 최근 국내외 정세와 관련해서 “국제정세와 국내 정치가 동시에 흔들리는 시기”라며 “이럴 때일수록 뿌리 깊은 나무처럼 흔들리지 않는 리더십이 필요하다”고 역설했다.

또 이 지사는 전날 경북도의회 다목적실에서 출마 기자회견을 열고 “경북도를 더 크게 도약시키고 대한민국의 지방시대를 활짝 여는 사명을 완수하겠다”고 밝혀 3선 출마를 공식 선언했다.

이어 “어느 예비후보가 결선에 올라와도 자신이 있다. 지난 8년간의 지사직을 수행하면서 얻은 현장 경험이 많다. 정책이란 경험에서 나오는 것이다. 실제로 정책도 많이 바꿔도 봤다. 자신있다“며 강한 자신감을 내보였다.

이날 이 지사는 통합 신공항 조기 착공과 순환 철도망 구축, 경북 투자청 설립을 통한 100조원 투자 유치 등을 골자로 하는 이른바 ‘경북 대전환 10+1 프로젝트’를 공약으로 제시했다.

3선 국회의원 출신인 김재원 최고위원은 지난달 2일 “새롭게 경북을 바꾸고 위대한 전진을 위해 나서겠다”며 출마를 선언했다.

그는 같은달 일찌감치 예비후보 등록을 하고 구미에 선거사무소를 마련한 뒤 지역을 돌며 활동하고 있다.

김 예비후보는 이날 경선 결과 발표 직후 보도자료를 통해 “도민 여러분과 당원 동지들께서 보내주신 성원과 지지에 깊이 감사드린다”며 “이번 승리는 저, 개인의 승리가 아니라 경북의 변화와 발전을 바라는 도민 여러분의 뜻이 모인 결과”라고 소감을 밝혔다.

또 “경북이 직면한 인구 감소, 산업 구조 전환, 지역 소멸 위기 등 중대한 과제를 해결하기 위해서는 새로운 비전과 강력한 추진력이 필요하다”며 “본경선에서도 도민 여러분의 기대에 부응할 수 있도록 더욱 낮은 자세로 경청하고 정책과 비전으로 평가받겠다”고 강조했다.

김재원 예비후보는 “경북의 재도약을 이끌 적임자가 누구인지 도민 여러분께서 현명하게 판단해 주실 것이라 믿는다”며 “끝까지 겸손한 자세로 도민 여러분과 함께하겠다. 경북의 새로운 도약을 위해 최선을 다하겠다”고 강조, 지지를 호소했다.

국민의힘 경북지사 경선 구도가 이 지사와 김 최고위원으로 좁혀진 가운데 최종 후보 자리를 놓고 치열한 경쟁이 일 전망이다.

특히 전날 김 최고위원은 임이자 의원을 제외한 최 전 경제부총리 등 예비후보 3명과 함께 본경선 일정 연기를 요구하면서 이 지사의 건강 문제 등과 관련해 공관위에 내용 검증을 요구해 이 역시 선거운동 기간 내내 쟁점이 될 것으로 보인다.

그외 대구경북 행정 통합 무산 책임론, 김재원 최고 위원의 대구시장 출마 전력, 이 지사의 모 언론사 보조금 지급 논란 등을 놓고 그 어느 때보다 양측의 치열한 공방이 예상된다.