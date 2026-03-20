[헤럴드경제=김아린 기자] 국내 연구팀이 고온에도 버틸 수 있는 친환경 플라스틱 생성 기술을 개발했다.

연세대학교와 한국과학기술원(KAIST) 소속 공동 연구팀은 20일 열에 강한 친환경 소재 플라스틱(Polylactide·PLA)을 개발하는 데 성공했다고 밝혔다. PLA는 옥수수나 사탕수수 등 식물에서 얻은 원료로 만들어지는 친환경 플라스틱을 일컫는다.

공동 연구팀(김병수 연세대 화학과 교수팀·이윤미 KAIST 화학과 교수팀)은 “카페에서 흔히 사용하는 PLA 일회용 식기나 빨대 등은 열에 약하고 강도가 낮아 활용 범위가 제한적”이라며 “우리 연구팀은 분자 배열을 제어해 단단하고 열에 강한 고성능 PLA를 형성하는 데 성공했다”고 설명했다.

공동 연구팀에 따르면 PLA의 성질은 분자들의 배열 방식에 따라 크게 달라진다. 공동 연구팀은 “이번 연구는 분자의 배열을 어떻게 설계하느냐에 따라 친환경 플라스틱의 성능을 크게 높일 가능성을 보여준 연구”라고 했다.

이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 중견연구자 과제 및 나노소재기술개발사업의 지원을 받아 진행됐다.