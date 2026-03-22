아이엔아이 이상우·쟈뎅 윤상용 대표 이름 올려 기술개발·수출·복지·사회공헌 성과 두루 인정 중기중앙회·중기부, 모범 중소기업인 확산 지속

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회와 중소벤처기업부는 2026년 1분기 ‘자랑스러운 중소기업인’으로 아이엔아이 이상우 대표와 쟈뎅 윤상용 대표를 선정했다고 22일 밝혔다.

아이엔아이는 보안시스템 전문기업이다. 지능형 보안설비와 CCTV 시스템 신제품 개발을 지속하며 안전한 도시환경 조성과 국가중요시설 보안망 구축에 기여해왔다.

이 회사는 방범시스템과 IP CCTV 관련 20여건의 특허 및 인증을 보유하고 있다. 최근에는 침입탐지센서와 AI를 결합한 차세대 감시시스템 연구개발에도 힘을 쏟고 있다. 공장설비 확충을 통해 불량품 발생률을 1% 미만으로 낮추는 등 제조품목별 생산환경 개선에도 나섰다.

이상우 대표는 ISO 인증을 기반으로 환경·안전·보건 경영체계를 다졌고, 전문 자격증 취득자 포상금 제도 등 임직원 복지정책도 운영하고 있다. 저소득층 인재를 위한 장학사업과 청년 노동자 지원사업 참여 등 사회공헌 활동도 이어가고 있다.

쟈뎅은 프리미엄 커피와 티 전문기업으로, 맛과 향을 높이기 위한 연구개발을 바탕으로 폭넓은 제품 라인업과 품질 경쟁력을 확보해왔다. 업계 최고 수준의 생산능력을 바탕으로 소비자 신뢰도도 높여왔다는 평가다.

윤상용 대표는 식품 안전과 품질 신뢰를 글로벌 시장 경쟁력의 핵심으로 보고 국제표준 식품안전시스템 인증인 FSSC와 할랄 인증 등을 통해 해외시장 개척에 나서고 있다. 인도네시아 등에서 시장을 넓혀온 점도 이번 선정에 반영됐다.

임직원 복지 제도도 눈에 띈다. 직무교육비와 건강검진비 지원은 물론 재택근무제, 매달 셋째 주 금요일 조기퇴근 제도 등을 운영하며 근무환경 개선에 힘쓰고 있다. 에너지 저감 계획 수립과 환경 인증서 발급, 사회복지관 및 재활재단 후원 등 환경·사회적 책임 이행도 병행하고 있다.

‘자랑스러운 중소기업인’은 중기중앙회와 중기부가 경영합리화, 수출 증대, 기술개발 등 국가 산업 발전에 기여한 우수 중소기업인을 발굴·포상하기 위해 운영하는 제도다.

신청 접수와 관련 문의는 중기중앙회 홈페이지 또는 기업경영정책실을 통해 가능하다.