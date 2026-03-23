- KSSB 최종안 발표에 따른 기업의 실무적 대응 방안 및 인프라 구축 전략 제시

- ESG 전문가 및 회계법인 참여, 공시 전환 전략부터 보고서 작성까지 전 과정 대응방안 소개

- 3월 26일 마포 프론트원 개최, 선착순 200명 무료 참가

탄소중립 솔루션 기업 ‘엔츠(Aents)’가 KSSB(한국지속가능성기준위원회)의 지속가능성 공시기준 최종안 대응을 위한 ‘KSSB 시대, 공시 ‘이후’를 설계하다: 기후 공시 대응 전략과 실행 인프라 구축’ 세미나를 오는 26일 마포 프론트원에서 개최한다고 밝혔다.

최근 한국회계기준원 산하KSSB는 국제 지속가능성 공시기준(ISSB)를 바탕으로 국내 실정에 맞춘 국내 ESG 공시기준 최종안을 공표했다. 이에 따라 국내 기업들은 ESG 정보를 단순 공시하는 수준을 넘어, 이를 경영 전략 및 재무 정보와 유기적으로 연계해야 하는 과제에 직면했다. 이번 세미나는 이러한 제도적 변화에 발맞춰 기업 실무자들이 즉각적으로 적용할 수 있는 구체적인 대응 전략과 데이터 관리 인프라 구축 방안을 중심으로 구성됐다.

세미나는 총 5개의 세션으로 진행된다. 첫 번째 세션에서는 김광기 ESG경제 대표가 KSSB 최종안의 핵심 의미와 기업의 거시적 대응 방향을 짚어본다. 이어 손기원 대주회계법인 부대표가 공시 전환(Conversion) 전략과 세부 요구사항에 대해 회계적 관점의 깊이 있는 분석을 제공한다.

기술 및 실무 세션에서는 엔츠의 최민지 기후전략파트 이사와 박광빈 대표가 연사로 나서 각각 기후 공시 대응을 위한 핵심 준비사항과 자사 탄소중립 솔루션 ‘엔스코프’를 활용한 지속가능한 실행 인프라 구축 전략을 발표한다. 마지막으로 이한성 ESG한국 경영개발원 대표원장이 스마트한 지속가능경영보고서 작성 실무 방안을 소개한다.

박광빈 엔츠 대표는 “KSSB 공시기준이 최종 확정됨에 따라 이제 기업에 필요한 것은 단순한 ‘공시’가 아니라 신뢰할 수 있는 데이터를 지속적으로 산출하고 관리할 수 있는 ‘실행 체계’를 갖추는 것”이라며 “이번 세미나가 기업들이 데이터 기반의 탄소중립 경영으로 나아가는 실질적인 이정표가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 세미나를 주최하는 엔츠는 탄소중립 솔루션 ‘엔스코프’를 운영하는 기후테크 기업이다. 엔스코프는 복잡한 공급망 내 온실가스 배출량(Scope1∙2∙3) 산정을 자동화하고 국제 기준에 부합하는 투명한 데이터 관리 환경을 제공한다. 현재 기후 공시 대응부터 탄소중립 로드맵 수립까지 전 과정을 지원하며 국내외 규제 준수를 위한 기술적 해법을 제시하고 있다.

이번 세미나 참가비는 무료이고, 현장 참가 인원은 선착순 200명으로 제한된다. 참가자 전원에게는 발표 자료집이 제공될 예정이다. 참가 신청 및 자세한 내용은 엔츠 고객센터로 문의하면 된다.