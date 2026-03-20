우수협력사에 포상금 등 인센티브 제공

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 협력회사와의 동반성장과 상생협력 강화를 위해 2026 베스트파트너스데이 행사를 진행했다고 20일 밝혔다.

지난 18일 본사에서 진행된 이날 행사에는 정경구 HDC현대산업개발 대표이사를 비롯해 양승철 최고안전책임자(CSO), 조기훈 경영본부장, 강민석 건축본부장, 조흥봉 인프라본부장 등 임직원과 우수협력사로 선정된 협력회사 대표이사 21명과 관계자가 참석했다.

베스트파트너스데이 행사는 우수협력사 시상식과 공정거래 협약식 등의 순서로 진행됐다. HDC현대산업개발은 선정된 우수협력사에 상생 포상금과 계약보증 감면 등 다양한 인센티브를 등급별로 제공했다. 이번 시상에서는 지난해 대비 포상 대상 협력회사 수를 확대했다.

공정거래 협약식에서는 정경구 대표와 최우수 협력회사인 한혜숙 엠케이지 대표이사가 우수협력회사를 대표해 공정거래 법규 준수와 상생협력 등의 내용이 담긴 올해 공정거래협약서에 서명하고 이를 교환했다.

정 대표는 “어려운 건설 환경 속에서도 현장의 품질과 안전을 위해 노력해 주신 협력회사에 감사드린다”라며 “이번 행사를 계기로 더욱 공정하고 투명한 거래 문화를 확립하고 협력사와의 신뢰와 협력을 바탕으로 상생 방안을 지속 마련하겠다”라고 말했다.

HDC현대산업개발은 올해부터 동반성장 위원회가 주최하는 구매상담회에 참여해 잠재력 있는 협력회사의 시장 진출을 지원할 예정이다. 또 협력회사의 중대 재해 예방을 위해 안전 담당 직원이 협력사 본사를 직접 방문해 안전보건 체계 구축을 위한 컨설팅을 진행할 계획이다.