자율주행 4대 핵심분야 인재 모집

카카오모빌리티(대표 류긍선·사진)가 차세대 자율주행 핵심 기술 내재화를 위한 연구개발(R&D) 인재 영입에 나선다. 이를 통해 최근 류긍선 대표가 사내 메시지를 통해 강조한 ‘피지컬 AI 기반 미래 모빌리티 기업’ 비전 실현의 한 축인 E2E(End-to-End) 자율주행 기술 개발을 본격화한다는 구상이다.

카카오모빌리티는 자사 채용 페이지 내 ‘피지컬 AI’ 탭을 신설하고 자율주행 시스템의 4대 핵심 R&D 인재를 모집한다고 20일 밝혔다.

자율주행 시스템의 근간인 하드웨어·전기 및 전자장비(HW·E/E)부터 핵심 두뇌인 소프트웨어(AI·SLAM)까지 자율주행 영역의 4개 직무에서 5년 이상의 경력 인재를 모집한다. 우수 인재 확보를 위해 채용 규모와 기간에 제한을 두지 않되 오는 29일까지를 집중 채용 기간으로 운영한다.

채용직무는 VLA(Vision-Language-Action·시각-언어-행동) 모델과 머신러닝 운영 최적화로 ‘E2E 통합 AI 두뇌’를 완성하는 ▷자율주행 AI 엔지니어, 정밀 위치 측정 알고리즘을 고도화해 거대 AI 모델에 공간 정보를 주입하는 ▷자율주행 SLAM 엔지니어, 센서 패키징 및 제어 시스템 설계를 담당하는 ▷자율주행 HW 엔지니어, 초고속 통신망 설계로 차량 내 데이터 흐름을 통제하는 ▷자율주행 E/E 엔지니어’ 등 4개 분야다. 박혜림 기자