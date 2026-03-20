ESS·신사업 비중 40%까지 목표 생산능력 2배↑·북미 중심 투자

“지금은 산업의 성장 가치가 재편되는 ‘밸류 시프트(Value Shift)’의 시기입니다. 준비된 역량과 실행력으로 흔들림 없이 실질적인 성과를 만들어 가겠습니다.”

김동명(사진) LG에너지솔루션 대표는 20일 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 주주총회에서 철저한 실행력을 바탕으로 한 지속가능한 성장 의지를 밝혔다. 김 대표는 “전력 수요 구조가 빠르게 변화하면서 글로벌 ESS(에너지저장장치) 시장이 더 빠르고 새로운 성장 기회를 맞이하고 있다”며 “이러한 성장 모멘텀은 모든 배터리 업체가 아닌, 현지 생산과 공급망 요건을 충족할 수 있는 제한된 소수 업체에 집중될 것”이라고 말했다.

이어 LG에너지솔루션은 공급망 경쟁력을 기반으로 시장 선점 의지를 드러냈다. 그는 “북미에서는 기존 전기차(EV) 자산을 ESS로 전환해 비중국 현지 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 생산 체계를 구축했고, 유럽에서도 유휴 자산을 활용해 현지 생산과 가격 경쟁력을 동시에 확보하고 있다”고 강조했다.

글로벌 ESS 배터리 생산 역량도 대폭 확대한다. 올해 말까지 생산능력을 60GWh 이상으로 늘려 현재 대비 두 배 가까이 확대하고, 이 가운데 상당 부분을 고성장이 예상되는 북미 지역에 집중할 계획이다.

전기차 시장과 관련해서는 장기 성장 가능성을 재확인했다. 김 대표는 “EV 시장의 장기적인 수요 성장 흐름은 유효하다”며 “2029~2030년 차세대 전기차 모델이 본격 양산되며 차별적 가치를 제공하는 시기에 수요 회복이 본격화될 것”이라고 전망했다.

그러면서 “LG에너지솔루션은 안정적인 제조 역량과 품질 관리 체계를 바탕으로 고객 신뢰 기반의 수주 경쟁력을 확보하고 있다”며 “이를 기반으로 글로벌 시장 리더십을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

사업 구조 개편 방향도 제시했다. 그는 “ESS와 신사업 비중을 현재 약 20%에서 향후 40% 중반까지 확대해 보다 안정적이고 균형 있는 사업 포트폴리오를 구축하겠다”고 밝혔다.

구체적으로 EV 사업에서는 중저가 라인업 확대와 신규 폼팩터 도입을 통해 제품 다양성을 강화하고, EREV(주행거리 연장형 전기차)·HEV(하이브리드차) 등으로 전동화 수요 대응 범위를 넓힐 계획이다. ESS 사업은 현지 생산 기반을 빠르게 구축하고, 북미 운영 경험과 시스템 통합(SI) 기반 턴키 솔루션 경쟁력을 앞세워 성장을 가속화한다.

또 휴머노이드 로봇, 도심항공교통(UAM), 선박 등 신사업 분야에서도 고객 접점을 확대하고, 소프트웨어와 서비스까지 사업 영역을 확장할 방침이다.

김 대표는 재무 전략과 관련해 “투자 방향을 규모 확대에서 효율 중심으로 전환하고 있다”며 “설비투자(Capex)는 2024년을 정점으로 감소 추세에 들어섰고, 앞으로도 필수 투자 중심으로 운영할 계획”이라고 설명했다.

이어 “수익성 중심 프로젝트를 통해 상각 전 영업이익(EBITDA)을 개선하고 안정적인 잉여현금흐름을 확보해 실질적인 주주가치를 제고하겠다”고 강조했다. 정경수 기자