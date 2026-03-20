[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘빅뱅’ 출신 가수 탑(T.O.P)이 다음 달 3일 데뷔 후 첫 솔로 앨범을 발매한다.

20일 소속사 탑스팟픽쳐스에 따르면 탑은 오는 4월 3일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 ‘다중관점 (ANOTHER DIMENSION)’을 공개한다고 밝혔다.

탑이 솔로로 정규앨범을 내는 것은 지난 2006년 데뷔한 이래 20년 만에 처음이다.

탑은 공식 SNS를 통해 더블 타이틀곡 ‘완전미쳤어!’와 ‘데스페라도’(DESPERADO)의 티저 영상을 공개했다.

소속사 측은 “탑은 직접 프로듀싱 전반을 진두지휘하며 오랜 시간 공들여 앨범을 준비했다”며 “그의 깊어진 음악적 세계관을 만날 수 있을 것”이라고 소개했다.

이로써 탑은 빅뱅 데뷔 20주년에 솔로 앨범으로 컴백하게 됐다.

한편 탑은 지난 2006년 빅뱅으로 데뷔, 가수와 배우 활동을 병행하며 연예 활동을 이어왔다. 그러나 2016년 10월 자택에서 대마초를 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 이후 활동을 중단하고 연예계 은퇴를 선언했으나 지난 2024년 12월 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임2’에 출연하며 은퇴를 번복했다.