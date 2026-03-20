10시간 동안 與의원과 동행 체험 “약속 이행·신뢰 강화 위해 진행”

[헤럴드경제=김진 기자] 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표가 20일 “고객을 위해 수고해 주시는 배송인력을 포함한 쿠팡 사업장의 모든 근로자분들을 자랑스럽게 생각하며, 앞으로도 안전하면서도 선진적인 업무여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

쿠팡에 따르면 로저스 대표는 이날 오전 쿠팡 새벽배송 체험을 마친 뒤 이같이 말했다. 로저스 대표는 경기도 성남시 중원구 일대에서 19일 오후 8시 30분부터 이날 오전 6시 30분까지 새벽배송 체험을 진행했다.

이번 체험은 지난해 말 국회 청문회 과정에서 심야배송 체험에 동행하자는 염태영 더불어민주당 의원의 제안을 로저스 대표가 수용하면서 이뤄졌다. 로저스 대표와 염 의원은 19일 성남 야탑 쿠팡로지스틱스(CLS) 배송캠프에서 안전교육과 상차 작업 등을 마친 후, 쿠팡 직고용 배송기사인 ‘쿠팡친구’와 동승해 각각의 택배차량으로 이동, 성남 중원구의 아파트·빌라·단독주택 지역을 구석구석 돌며 배송했다.

쿠팡은 “이번 새벽배송 체험은 국회와의 약속 이행 및 신뢰 강화를 위해 진행됐다”며 “앞으로 배송현장 목소리를 적극적으로 경청하고, 직원 근무여건과 건강권을 강화하는 데 앞장설 계획”이라고 말했다.